После 2-летних отношений 26 августа Тейлор Свифт и Трэвис Келси объявили о помолвке. Предложение руку и сердца футболист сделал певице в своем поместье в Канзасе стоимостью 6 миллионов долларов.

Выбор места не был случайным: особняк Кэлси площадью более 1 500 квадратных метров, расположен в престижном районе Ливуд в Канзасе. Имение, окружено зеленью, гарантирует полную приватность, передает 24 Канал с ссылкой на Realtor.com.

Что известно о доме, где Свифт сказала Кэлси "да"?

Келси приобрел этот дом в сентябре 2022 года, заплатив за него 6 миллионов долларов. Роскошная усадьба расположена в закрытом комплексе на участке почти в 3,5 акров.

Имение с шестью спальнями и шестью ванными комнатами стоит за воротами, ведущими к эффектному круговому подъезду. Внутри – настоящая мечта для любителей принимать гостей: кухня для шеф-повара, парадная столовая, медиа-зал, винный погреб и бар.

Во дворе – просторная зона отдыха с бассейном в стиле Беверли-Хиллз, многочисленными лежаками, зонтами и игрушками для плавания. Также есть летняя кухня, теннисный и пиклбол-корты, водопад, джакузи и мини-гольф.

Как выглядит имение бойфренда Свифт / Фото Brynn Burns Photography

Обратите внимание! Певица Тейлор Свифт за свою 35-летнюю жизнь сменила не один дом. Ее список недвижимости привлекает внимание, не меньше чем она сама.