Супруги нашли этот дом после длительных поисков – большинство новостроек после пандемии казалась им холодными и слишком пафосными, словно лобби в отеле. А здесь, говорят, сразу почувствовали тепло и уют, поэтому без колебаний купили его, передает 24 Канал со ссылкой на Realtor.com.

Смотрите также Роскошный дом в Малибу: где отдыхает летом Леонардо Ди Каприо

Какой внутри дом Сталлоне?

Дом просторный, светлый, с окнами от пола до потолка и видом на Атлантический океан. Но главное – он создан для жизни, а не для хвастовства. Супруги имеют трех дочерей, трех собак и кота, поэтому интерьер сделан максимально удобным и прочным, чтобы не волноваться из-за разлитого кофе или царапин на мебели.

В доме много искусства – настоящая галерея прямо в коридоре. Сталлоне собирал произведения известных художников и разместил их по всему дому. В одном из помещений – домашний кинотеатр, где висят картины художника Лероя Неймана, которого Сталлоне пригласил к съемкам в "Рокки" в обмен на его работы.

Как выглядит дом Сильвестра Сталлоне / Фото Douglas Friedman for VERANDA

Здесь также есть спортзал, просторная кухня, спальня с видом на океан и роскошная ванная комната.

Изюминка поместья – собственный пляж, единственный в Палм-Бич. У бассейна обустроена зона для отдыха с друзьями или тихих вечеров с бокалом вина. Все комнаты плавно перетекают друг в друга, создавая атмосферу открытости, света и спокойствия.

Сталлоне и Флавин говорят, что этот дом стал настоящим пристанищем для них и их семьи. Это место, где можно отдохнуть, вдохновиться и просто жить – без лишней помпезности, но с ощущением настоящего счастья.