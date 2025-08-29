На днях Трамп подписал исполнительный указ, которым объявил классический и традиционный стили основными в федеральной архитектуре. Этим он возродил свою "давнюю борьбу" против модернистских стилей.

Президент хочет изменить принципы проектирования зданий, которыми правительство США руководствовалось более 60 лет. На его взгляд, это решение "снова сделает федеральную архитектуру прекрасной", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на The Washington Post.

Что означает новый указ Трампа о стиле архитектуры?

Архитекторы ожидали этого указа несколько месяцев, с тех пор, как Белый дом опубликовал в январе меморандум, где призвал уважать "классическое архитектурное наследие". Теперь Трамп подписал указ, где говорится, что "основной акцент следует уделять выбору дизайнов, которые воплощают архитектурное совершенство".



Здание Казначейства как пример классического стиля / Фото Tripadvisor

Это решение президента фактически отменяет "руководящие принципы федеральной архитектуры" Дэниела Патрика Мойнихена 1962 года. Там как раз говорилось о принятии современных дизайнов.

Президент Трамп восстанавливает красоту и гордость федеральных зданий нашей страны, которые были разрушены ужасной и непопулярной современной архитектурой,

– прокомментировал представитель Белого дома Тейлор Роджерс.

Классический стиль греко-римской архитектуры, мраморные колонны и строгие коридоры – это то, что хочет видеть Трамп в каждом федеральном здании США. Впервые он выступил против модернизма в конце своего предыдущего срока.



Штаб-квартира ФБР в бруталистском стиле / Фото Tierney L. Cross, The New York Times

Архитекторы обеспокоены, потому что новый указ внушает неприязнь к брутализму, который был популярным стилем в послевоенную эпоху. Тогда во время строительного бума построили немало административных офисов, университетов и библиотек.