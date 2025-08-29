Днями Трамп підписав виконавчий указ, яким оголосив класичний та традиційний стилі основними у федеральній архітектурі. Цим він відродив свою "давню боротьбу" проти модерністських стилів.

Президент хоче змінити принципи проєктування будівель, якими уряд США керувався понад 60 років. На його погляд, це рішення "знову зробить федеральну архітектуру прекрасною", розповідає 24 Канал, посилаючись на The Washington Post.

Що означає новий указ Трампа про стиль архітектури?

Архітектори очікували цього указу кілька місяців, відколи Білий дім опублікував у січні меморандум, де закликав поважати "класичну архітектурну спадщину". Тепер Трамп підписав указ, де мовиться, що "основний акцент слід приділяти вибору дизайнів, які втілюють архітектурну досконалість".



Будівля Казначейства як приклад класичного стилю / Фото Tripadvisor

Це рішення президента фактично скасовує "керівні принципи федеральної архітектури" Деніела Патріка Мойніхена 1962 року. Там якраз мовилося про прийняття сучасних дизайнів.

Президент Трамп відновлює красу та гордість федеральних будівель нашої країни, які були зруйновані жахливою та непопулярною сучасною архітектурою,

– прокоментував представник Білого дому Тейлор Роджерс.

Класичний стиль греко-римської архітектури, мармурові колони та строгі коридори – це те, що хоче бачити Трамп в кожній федеральній будівлі США. Уперше він виступив проти модернізму наприкінці свого попереднього терміну.



Штаб-квартира ФБР у бруталістському стилі / Фото Tierney L. Cross, The New York Times

Архітектори стурбовані, бо новий указ вселяє неприязнь до бруталізму, який був популярним стилем у повоєнну епоху. Тоді під час будівельного буму збудували чимало адміністративних офісів, університетів та бібліотек.