Украинцы стали крупнейшими покупателями жилья среди иностранцев в Польше: сколько приобрели квартир

В 2025 году украинцы купили в Польше больше квартир, чем все остальные иностранцы вместе взятые. На фоне высокого спроса цены на квартиры в крупнейших польских городах превышают 20 тысяч злотых за квадратный метр.

Сколько жилья купили украинцы в Польше?

Как пишет InPoland, в 2025 году иностранцы приобрели в Польше более 17,3 тысячи квартир общей площадью более 1 миллиона квадратных метров.

Это на 2% больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные Министерства внутренних дел и администрации Польши. Самыми активными покупателями недвижимости среди иностранцев стали граждане Украины. За год они приобрели 9,2 тысячи квартир общей площадью 548 тысяч квадратных метров. Это больше, чем все остальные иностранцы вместе взятые.

В польских медиа отмечают, что спрос на жилье среди украинцев заметно вырос после начала полномасштабной войны в 2022 году. С тех пор количество сделок с участием граждан Украины на польском рынке жилья выросло в пять раз.

Второе место среди иностранных покупателей заняли граждане Беларуси. В 2025 году они купили 2,7 тысячи квартир общей площадью 192 тысячи квадратных метров.

Чаще всего иностранцы покупают жилье в крупных польских городах. Наибольший спрос фиксируют в Варшаве, Кракове и Вроцлаве, где традиционно проживает больше всего иностранцев.

Кроме украинцев и белорусов, жилье в Польше активно покупают граждане Индии. В 2025 году они приобрели недвижимость общей площадью около 16 тысяч квадратных метров. По информации польских журналистов, преимущественно речь идет о работниках сферы ИТ.

Сколько стоит жилье в крупнейших городах Польши?

По данным Numbeo, самое дорогое жилье среди крупных польских городов остается в Варшаве. В центре столицы квадратный метр квартиры стоит в среднем 22,9 тысячи злотых, что составляет около 274,8 тысячи гривен. Вне центра – 14,8 тысячи злотых или примерно 177,6 тысячи гривен.

В других городах цены следующие:

Краков – 21,2 тысячи злотых в центре (254,4 тысячи гривен), 16,3 тысячи злотых вне центра (195,6 тысячи гривен);

– 21,2 тысячи злотых в центре (254,4 тысячи гривен), 16,3 тысячи злотых вне центра (195,6 тысячи гривен); Вроцлав – 17,4 тысячи злотых в центре (208,8 тысячи гривен), 13,7 тысячи злотых вне центра (164,4 тысячи гривен);

– 17,4 тысячи злотых в центре (208,8 тысячи гривен), 13,7 тысячи злотых вне центра (164,4 тысячи гривен); Гданьск – 21,1 тысячи злотых в центре (253,2 тысячи гривен), 16,2 тысячи злотых вне центра (194,4 тысячи гривен);

– 21,1 тысячи злотых в центре (253,2 тысячи гривен), 16,2 тысячи злотых вне центра (194,4 тысячи гривен); Познань – 13,5 тысяч злотых в центре (162 тысячи гривен), 11,1 тысячи злотых вне центра (133,2 тысячи гривен);

– 13,5 тысяч злотых в центре (162 тысячи гривен), 11,1 тысячи злотых вне центра (133,2 тысячи гривен); Лодзь – 11,9 тысячи злотых в центре (142,8 тысячи гривен), 9,4 тысячи злотых вне центра (112,8 тысячи гривен);

– 11,9 тысячи злотых в центре (142,8 тысячи гривен), 9,4 тысячи злотых вне центра (112,8 тысячи гривен); Катовице – 11,4 тысячи злотых в центре (136,8 тысячи гривен), 9,2 тысячи злотых вне центра (110,4 тысячи гривен).

Какая ситуация на вторичном рынке?

На вторичном рынке жилья в Польше снова фиксируют рост цен. В частности, в большинстве крупных городов стоимость квартир за последние месяцы повысилась на несколько процентов в годовом измерении, тогда как в Варшаве цены остаются относительно стабильными без резких скачков. В таких городах, как Краков или Вроцлав, подорожание было заметным из-за ограниченного количества предложений на рынке.