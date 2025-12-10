Покупка вместо аренды: почему украинцы массово инвестируют в жилье в Польше

Украинцы, которые продолжают жить в Польше, все чаще покупают там жилье. Дополнительным стимулом стали первые сигналы снижения цен на квартиры в отдельных городах в конце 2025 года.

Также это связано с интеграцией украинцев в польскую экономику, пишет 24 Канал со ссылкой на "Минфин".

Почему украинцы в Польше все чаще покупают собственные квартиры?

За последние годы структура проживания украинцев в Польше заметно изменилась. В 2025 году 81% украинцев самостоятельно обеспечили себя жильем, а именно:

72% продолжают арендовать квартиры;

9% купили собственное жилье.

Ключевую роль играет стабильная работа и регулярный доход. Украинцы все реже пересылают значительные суммы средств за границу, зато инвестируют в собственное жилье там, где живут и работают. Аренда больше не воспринимается как единственный выход, особенно на фоне колебаний цен.

В каких городах Польши жилье подешевело?

В конце 2025 года снижение цен зафиксировали сразу в нескольких крупных городах, отмечают в Польше. Стоимость квадратного метра составляет:

в Лодзи – 11 200 злотых;

в Кракове – 16 500 злотых;

в Познани – 13 500 злотых;

в Труймясте – 17 200 злотых.

В то же время в крупных финансовых центрах ситуация другая. В Варшаве и Вроцлаве цены продолжили расти и уже превышают 18 000 и 15 000 злотых за квадратный метр соответственно.

Почему цены в одних городах падают, а в других растут?

В крупных деловых центрах спрос стабильно высокий из-за притока мигрантов, развитие бизнеса и дефицит земли под жилую застройку. В средних городах строительство активнее, предложение увеличивается быстрее, чем спрос, что и сдерживает цены.

Важно! Дополнительно влияют процентные ставки по ипотеке, уровень доходов населения и себестоимость строительства. Даже незначительное снижение стоимости квадратного метра часто сопровождается скидками от застройщиков и гибкими условиями рассрочки.

Выгоднее ли покупать жилье именно сейчас?

Конец 2025 года стал периодом относительного затишья на рынке. Там, где цены снизились, покупатели получили возможность приобрести квартиру дешевле, чем год назад. Для украинцев, которые имеют стабильную работу, это шанс закрепиться без переплат.

Постепенное оживление ипотечного кредитования также расширяет возможности для покупки. Даже в условиях частичного подорожания жилья в 2026 году нынешние цены во многих городах относительно доступны.

Какие прогнозы по рынку жилья в Польше на 2026 год?

Аналитики ожидают умеренного роста цен уже со второй половины 2026 года. Быстрее всего будут дорожать квартиры в крупных городах – Варшаве, Кракове и Вроцлаве. В Лодзи, Познани и промышленных агломерациях возможно более медленное восстановление цен после спада.

Для тех, кто планирует покупку жилья для собственного проживания, 2025 год остается благоприятным моментом для входа на рынок до нового цикла подорожания.

Какова стоимость аренды в Польше?