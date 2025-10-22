Россия узаконила мародерство: квартиры украинцев продают россиянам: квартиры украинцев продают россиянам

Российские власти официально разрешили присваивать недвижимость украинцев во временно оккупированных регионах. Украинский центр сопротивления называет это очередной волной мародерства и элементом политики вытеснения местного населения.

Российская правительственная комиссия 20 октября одобрила инициативу, которая позволяет признавать "бесхозное имущество" на временно оккупированных территориях государственной собственностью РФ, сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Смотрите также Изменилась регистрация недвижимости: нужно ли повторно регистрировать имущество

Как РФ узаконила мародерство?

Жилые и нежилые объекты в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях подпадают под эту инициативу. Если оккупационная администрация не может установить владельца, имущество передается в пользование новым жителям, которых завозят в регион из РФ.

Ранее такие случаи лишения владельцев недвижимости осуществлялись через фиктивные решения оккупационных судов. Теперь в Кремле перевели процесс на федеральный уровень и создали правовую базу для системного захвата украинской собственности.

В Центре противодействия дезинформации отмечают, что такая инициатива является элементом политики вытеснения украинского населения с временно оккупированных территорий. Объекты бизнеса также могут быть украдены таким образом, что может окончательно разрушить экономику захваченных территорий.

Как оккупанты отбирают жилье под видом "реновации"?

Российские захватчики ввели на оккупированной Луганщине очередную схему отчуждения имущества – так называемую "реновацию жилья", сообщает Центр национального сопротивления.

Оккупационная власть признает дома в привлекательных районах аварийными, заставляет жителей покинуть свои дома и обещает новые квартиры. На самом деле людей выселяют без гарантий. Российские новостройки передают переселенцам из РФ, пока украинцы вынуждены жить на улице.

Такая "реновация" является лишь ширмой для незаконного присвоения украинской собственности. Кремль использует эти программы для демонстрации фейкового восстановления и легализации захваченного имущества.

Местные жители пытаются сопротивляться – фиксируют факты выселений, сохраняют документы на недвижимость и передают данные украинским спецслужбам. По словам представителей сопротивления, эти действия оккупантов имеют целью полное вытеснение украинцев с родных земель и закрепление российского присутствия на захваченных территориях.

Как оккупанты распродают квартиры украинцев?