Росія узаконила мародерство: квартири українців продають росіянам

Російська влада офіційно дозволила привласнювати нерухомість українців у тимчасово окупованих регіонах. Український центр спротиву називає це черговою хвилею мародерства та елементом політики витіснення місцевого населення.

Російська урядова комісія 20 жовтня схвалила ініціативу, яка дозволяє визнавати "безгосподарне майно" на тимчасово окупованих територіях державною власністю РФ, повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Як РФ узаконила мародерство?

Житлові та нежитлові об’єкти у Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях підпадають під цю ініціативу. Якщо окупаційна адміністрація не може встановити власника, майно передається у користування новим мешканцям, яких завозять у регіон з РФ.

Раніше такі випадки позбавлення власників нерухомості здійснювалися через фіктивні рішення окупаційних судів. Відтепер у Кремлі перевели процес на федеральний рівень та створили правову базу для системного захоплення української власності.

У Центрі протидії дезінформації наголошують, що така ініціатива є елементом політики витіснення українського населення з тимчасово окупованих територій. Об’єкти бізнесу також можуть бути вкрадені таким чином, що може остаточно зруйнувати економіку захоплених територій.

Як окупанти відбирають житло під виглядом "реновації"?

Російські загарбники запровадили на окупованій Луганщині чергову схему відчуження майна – так звану "реновацію житла", повідомляє Центр національного спротиву.

Окупаційна влада визнає будинки у привабливих районах аварійними, змушує мешканців покинути свої домівки та обіцяє нові квартири. Насправді людей виселяють без гарантій. Російські новобудови передають переселенцям з РФ, поки українці змушені жити на вулиці.

Така "реновація" є лише ширмою для незаконного привласнення української власності. Кремль використовує ці програми для демонстрації фейкової відбудови та легалізації захопленого майна.

Місцеві мешканці намагаються чинити опір – фіксують факти виселень, зберігають документи на нерухомість і передають дані українським спецслужбам. За словами представників спротиву, ці дії окупантів мають на меті повне витіснення українців з рідних земель і закріплення російської присутності на захоплених територіях.

