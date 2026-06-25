Канадец не мог поверить, что украинец купил такой дом: как он удивил коллег

Украинец в Эдмонтоне купил новый дом и этим удивил своих канадских коллег. Больше всего был поражён бригадир, который прожил в Канаде всю жизнь, но признался, что у него самого нет такого жилья.

Почему дом украинца удивил канадцев

Об этой истории рассказал блогер Маркиян из Львова, который живет в Эдмонтоне. Он вместе с канадскими коллегами приехал в гости к украинцу, который работает с ними в одной бригаде.

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Мужчина работает там примерно пять месяцев. Бригада занимается различными работами: сушит подвалы, восстанавливает гипсокартон, укладывает полы и делает ремонт. Коллеги заметили, что украинец почти всегда приходит раньше времени и работает "за двоих". Для канадцев это было необычно, поэтому они не понимали, зачем он так выкладывается.

После приглашения в гости канадцы увидели, ради чего семья так много работает. Они попросили Маркияна поехать с ними, чтобы он помог с переводом. Когда гости приехали, то увидели новый дом в Эдмонтоне.

По словам автора видео, украинцы заплатили за дом 730 тысяч канадских долларов. Его начали строить в 2025 году. В доме были высокие потолки, люстры, свежий ремонт и аккуратный интерьер. Большого двора возле дома нет, но само жилье произвело на гостей сильное впечатление.

Семья смогла позволить себе такой дом благодаря постоянной работе. Мужчина работает на двух работах, у его жены тоже две работы, а когда есть возможность, семья берёт дополнительные подработки. В то же время блогер предположил, что деньги на первоначальный взнос семья могла получить после продажи имущества в Европе.

Больше всего удивился канадский бригадир. По дороге обратно он сказал, что не может поверить, как украинец-мигрант смог купить такой дом. Впоследствии он признал, что эта история его вдохновила.

Гостей поразил и прием в доме. Семья накрыла стол с несколькими салатами, голубцами, блинчиками, борщом и варениками с различными начинками. Канадцам особенно понравилась домашняя еда и украинское гостеприимство.

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Как рассказала Лариса, самым сложным этапом оказался демонтаж. Именно он потребовал больше всего времени и средств, ведь пришлось избавиться от старых конструкций и мебели, которые накапливались в доме годами.