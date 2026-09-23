Современные мазанки из Украины претендуют на международную премию: как выглядит проект

Украинский проект, вдохновленный традиционной хатой-мазанкой, вошел в шорт-лист международной премии Dezeen Awards 2026. Вместо привычных стен архитекторы использовали стекло, а над домами возвели десятиметровые тростниковые крыши.

Как выглядят современные украинские дома-мазанки

Украинский проект вошел в шорт-лист Dezeen Awards 2026 в категории сельских домов, пишет издание Dezeen.

Комплекс "Хата-мазанка" создала киевская студия YOD Group на территории частной усадьбы в Украине. Он состоит из трех отдельных гостевых домов, в архитектуре которых традиционные украинские мотивы сочетаются с современным дизайном.

Самая заметная особенность домов – закругленные стеклянные стены и высокие соломенные крыши, достигающие 10 метров. Их форма напоминает традиционную украинскую шапку-кучму. Для кровли архитекторы использовали однолетний камыш из Одесской области.

Фото YOD Group

Внутри домов обустроили необычные купола, возвышающиеся над спальнями и жилыми зонами. Их украсили деревянной черепицей, что напоминает традиционные кровли Карпатского региона. Кухни и ванные комнаты отделили от остальных помещений бетонными перегородками.

Через стеклянные стены открывается вид на природу вокруг домов, однако для обеспечения приватности предусмотрены автоматические шторы. Еще одна необычная деталь – пол из гладкой гальки, который простирается за пределы стеклянных стен и визуально объединяет комнаты с пространством вокруг домов.

Фото YOD Group

Для оформления интерьеров выбрали мебель украинской дизайнерки Екатерины Соколовой, созданную для бренда Noom. Ее дополнили декором из черной глины от Guculiya. В комнатах преобладают натуральные цвета, разнообразные фактуры и сдержанные детали, характерные для современного экоминимализма.

Всего в короткие списки архитектурной премии вошли 152 проекта из 36 стран в 19 категориях. "Хата-мазанка" будет соревноваться с работами из Португалии, Китая, Дании, Австралии, Великобритании и Мексики. Победителей международной премии объявят 16 ноября 2026 года.

Фото YOD Group

Напомним, в Ровенской области украинка превратила дедушкину хату, которая более 20 лет стояла пустой, в этноусадьбу. В доме сохранили старую печь, в которой до сих пор готовят еду, ткацкий станок и другие семейные вещи.