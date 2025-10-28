Как уменьшить расходы на отопление: лучший способ сохранить тепло
- Специалисты рекомендуют уплотнять окна и двери, чтобы уменьшить теплопотери до 30% и сэкономить на отоплении.
- Мораторий на повышение тарифов на тепло в Украине будет действовать до конца апреля 2025 года, поэтому цена на отопление останется на уровне прошлого года.
С наступлением холодного сезона украинцам стоит заранее позаботиться об энергоэффективности своих домов. Осенне-зимний период традиционно сопровождается не только низкими температурами, но и повышенными счетами за коммунальные услуги.
Специалисты советуют не ждать морозов, а уже осенью провести базовые проверки, особенно осмотреть окна и двери, через которые теряется до 30% тепла, пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest.
Почему стоит уплотнять окна и двери?
Холодный воздух может проникать в помещение через окна. Даже если в квартире установлены стеклопакеты, со временем они могут изнашиваться. Из-за этого батареи или обогреватели работают менее эффективно, а стоимость коммунальных услуг – увеличивается.
Самое простое решение – уплотнение окон. Это доступный и эффективный способ уменьшить теплопотери, что можно сделать даже самостоятельно.
Как сделать уплотнение окон самостоятельно?
Есть несколько способов быстро и недорого уплотнить окна и двери:
- Самоклеящаяся уплотнительная лента – устанавливается между створкой и рамой, блокирует сквозняки. Подходит для временного уплотнения.
- V-образный (натяжной) уплотнитель – металлический или виниловый, создает постоянный барьер в местах, где скользит окно.
- Герметик или силикон – для заделки щелей в рамах или на стыках окон.
Обратите внимание! Чтобы достичь максимального результата, специалисты советуют уплотнять все окна и двери в доме. Это позволит создать сплошной воздушный барьер и предотвратить потерю тепла. Правильно установленные уплотнители могут сократить расходы на отопление от 5% до 30% в зависимости от состояния жилья.
Увеличится ли цена на отопление в 2025 году?
В Украине тариф на поставку тепла для населения останется на уровне прошлогодних показателей благодаря мораторию, сообщает Верховная Рада Украины. Ограничение будет действовать в течение всего отопительного сезона – до конца апреля 2025 года.
Важно! Согласно данным Киевтеплоэнерго, в этом году жители столицы будут платить за отопление 1654,41 гривны за гигакалорию, что соответствует тарифам прошлого года.
Как изменились цены на другие коммунальные услуги в 2025 году?
С сентября 2024 по сентябрь 2025 года тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Украине выросли на 2,3%. Больше всего подорожали услуги по управлению многоквартирными домами.
Электроэнергия с июня 2024 года стоит 4,32 гривны за киловатт-час. Владельцы двухзонных счетчиков имеют право платить меньше. Ведь для них действует тариф 2,16 гривны за киловатт-час в ночное время.