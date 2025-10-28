Как уменьшить расходы на отопление: лучший способ сохранить тепло

С наступлением холодного сезона украинцам стоит заранее позаботиться об энергоэффективности своих домов. Осенне-зимний период традиционно сопровождается не только низкими температурами, но и повышенными счетами за коммунальные услуги.

Специалисты советуют не ждать морозов, а уже осенью провести базовые проверки, особенно осмотреть окна и двери, через которые теряется до 30% тепла, пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest.

Смотрите также Сколько украинцев планируют купить собственное жилье в Украине в 2025 году

Почему стоит уплотнять окна и двери?

Холодный воздух может проникать в помещение через окна. Даже если в квартире установлены стеклопакеты, со временем они могут изнашиваться. Из-за этого батареи или обогреватели работают менее эффективно, а стоимость коммунальных услуг – увеличивается.

Самое простое решение – уплотнение окон. Это доступный и эффективный способ уменьшить теплопотери, что можно сделать даже самостоятельно.

Как сделать уплотнение окон самостоятельно?

Есть несколько способов быстро и недорого уплотнить окна и двери:

Самоклеящаяся уплотнительная лента – устанавливается между створкой и рамой, блокирует сквозняки. Подходит для временного уплотнения. V-образный (натяжной) уплотнитель – металлический или виниловый, создает постоянный барьер в местах, где скользит окно. Герметик или силикон – для заделки щелей в рамах или на стыках окон.

Обратите внимание! Чтобы достичь максимального результата, специалисты советуют уплотнять все окна и двери в доме. Это позволит создать сплошной воздушный барьер и предотвратить потерю тепла. Правильно установленные уплотнители могут сократить расходы на отопление от 5% до 30% в зависимости от состояния жилья.

Увеличится ли цена на отопление в 2025 году?

В Украине тариф на поставку тепла для населения останется на уровне прошлогодних показателей благодаря мораторию, сообщает Верховная Рада Украины. Ограничение будет действовать в течение всего отопительного сезона – до конца апреля 2025 года.

Важно! Согласно данным Киевтеплоэнерго, в этом году жители столицы будут платить за отопление 1654,41 гривны за гигакалорию, что соответствует тарифам прошлого года.

Как изменились цены на другие коммунальные услуги в 2025 году?