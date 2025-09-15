В Западной Австралии произошла настоящая революция в сфере строительства. Компания Contec Australia завершила первый в стране двухэтажный дом, напечатанный на 3D-принтере.

Здание возвели всего за 5 месяцев, а несущие стены напечатали за 18 часов активной печати. Детали об уникальном здании 24 Канал рассказывает со ссылкой на Fox News.

Чем уникален напечатанный дом?

Компания Contec Australia стала одной из первых, кому удалось полностью напечатать двухэтажный дом на 3D-принтереі. Уникальный проект реализовали в городе Перт, и на сегодня это единственное в Австралии двухэтажное здание, полностью созданное методом 3D-печати – от фундамента до крыши.

Проект Contec доказывает, что 3D-печать из бетона – не просто эксперимент.



Внешний вид напечатанного на принтере дома / Фото Contec Australia

Среди преимуществ дома:

22% экономии на строительстве несущих стен;

втрое более прочные материалы;

быстрое возведение.

Стены не только прочные, но и защищены от огня, воды, термитов и даже циклонов. Это особенно актуально для регионов, страдающих от природных катастроф.

В издании New Atlas уточнили, что в этом доме есть три спальни, две ванные комнаты, просторный гараж и компактный балкон. Благодаря большим панорамным окнам пространство наполнено естественным светом и кажется еще более открытым.

Хотя компания не раскрывает полной стоимости проекта, известно, что строительство обошлось дешевле, чем традиционный дом из кирпича или камня.

Такой вид напечатанный дом имеет внутри / Фото Contec Australia

Как печатают дома?

Вместо традиционной кладки робот-печатник "выдавливает" бетонную смесь согласно 3D-модели. Материал затвердевает менее чем за 3 минуты, поэтому новые слои можно наносить сразу, без лесов. После печати основной конструкции строители добавляют крышу, окна, пол и отделку.

Этот прорыв открывает новые возможности для строительства жилья, что особенно актуально на фоне роста цен, нехватки кадров и запроса на более экологичные технологии.

Что известно о других домах, которые печатали на 3D-принтере?