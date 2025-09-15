То, чего до сих пор не было: в Австралии на 3D-принтере напечатали двухэтажный дом
- Компания Contec Australia завершила первый в Австралии двухэтажный дом, напечатанный на 3D-принтере.
- Дом предлагает экономию на строительстве, повышенную прочность материалов, а также защиту от природных катастроф.
В Западной Австралии произошла настоящая революция в сфере строительства. Компания Contec Australia завершила первый в стране двухэтажный дом, напечатанный на 3D-принтере.
Здание возвели всего за 5 месяцев, а несущие стены напечатали за 18 часов активной печати. Детали об уникальном здании 24 Канал рассказывает со ссылкой на Fox News.
Чем уникален напечатанный дом?
Компания Contec Australia стала одной из первых, кому удалось полностью напечатать двухэтажный дом на 3D-принтереі. Уникальный проект реализовали в городе Перт, и на сегодня это единственное в Австралии двухэтажное здание, полностью созданное методом 3D-печати – от фундамента до крыши.
Проект Contec доказывает, что 3D-печать из бетона – не просто эксперимент.
Внешний вид напечатанного на принтере дома / Фото Contec Australia
Среди преимуществ дома:
- 22% экономии на строительстве несущих стен;
- втрое более прочные материалы;
- быстрое возведение.
Стены не только прочные, но и защищены от огня, воды, термитов и даже циклонов. Это особенно актуально для регионов, страдающих от природных катастроф.
В издании New Atlas уточнили, что в этом доме есть три спальни, две ванные комнаты, просторный гараж и компактный балкон. Благодаря большим панорамным окнам пространство наполнено естественным светом и кажется еще более открытым.
Хотя компания не раскрывает полной стоимости проекта, известно, что строительство обошлось дешевле, чем традиционный дом из кирпича или камня.
Такой вид напечатанный дом имеет внутри / Фото Contec Australia
Как печатают дома?
Вместо традиционной кладки робот-печатник "выдавливает" бетонную смесь согласно 3D-модели. Материал затвердевает менее чем за 3 минуты, поэтому новые слои можно наносить сразу, без лесов. После печати основной конструкции строители добавляют крышу, окна, пол и отделку.
Этот прорыв открывает новые возможности для строительства жилья, что особенно актуально на фоне роста цен, нехватки кадров и запроса на более экологичные технологии.
Что известно о других домах, которые печатали на 3D-принтере?
- Ранее стало известно, что в США фиксируют серьезный кризис жилья, который заставил страну обратиться к инновационным решениям. Одним из таких решений стали "напечатанные дома", созданные с помощью новейших технологий. Это не только об эффективности, но и о сохранении окружающей среды. Ведь элементы таких домов изготавливают из переработанных материалов, в частности пластиковых бутылок и пищевых контейнеров.
- И печатают здания не только в США, но и в Европе. В швейцарском селе Муленьс появилась уникальное архитектурное сооружение – башня Tor Alva. Это самое высокое в мире здание, напечатано на 3D-принтере: ее высота составляет 30 метров, а конструкция состоит из 32 закрученных колонн. Дизайн башни напоминает многоярусный торт – и это не случайно, ведь регион славится своими мастерами-кондитерами. Более того, сооружение можно легко демонтировать и при необходимости переместить в другое место.
- Не отстает в этом и Украина. Стартап начал 3D-печать мобильных домов – кемперов, изготовленных из материала, содержащего переработанный пластик. Главное преимущество такого жилья – его легкая утилизация и возможность повторного использования. Компания использует крупногабаритный 3D-принтер, который работает с композитными материалами, разработанными в сотрудничестве с Киевским университетом технологий и дизайна. Эти материалы бывают разными: полимерные с добавлением стекловолокна, карбоволокна или мраморной пудры. Уникальность композитов заключается в том, что их прочность можно настраивать в зависимости от потребностей.