Те, чого досі не було: в Австралії на 3D-принтері надрукували двоповерховий будинок
- Компанія Contec Australia завершила перший в Австралії двоповерховий будинок, надрукований на 3D-принтері.
- Будинок пропонує економію на будівництві, підвищену міцність матеріалів, а також захист від природних катастроф.
У Західній Австралії відбулася справжня революція у сфері будівництва. Компанія Contec Australia завершила перший в країні двоповерховий будинок, надрукований на 3D-принтері.
Будівлю звели лише за 5 місяців, а несучі стіни надрукували за 18 годин активного друку. Деталі про унікальну будівлю 24 Канал розповідає з посиланням на Fox News.
Чим унікальний надрукований будинок?
Компанія Contec Australia стала однією із перших, кому вдалося повністю надрукувати двоповерховий будинок на 3D-принтері. Унікальний проєкт реалізували в місті Перт, і на сьогодні це єдина в Австралії двоповерхова будівля, повністю створена методом 3D-друку – від фундаменту до даху.
Проєкт Contec доводить, що 3D-друк із бетону – не просто експеримент.
Зовнішній вигляд надрукованого на принтері будинку / Фото Contec Australia
Серед переваг будинку:
- 22% економії на будівництві несучих стін;
- утричі міцніші матеріали;
- швидке зведення.
Стіни не лише міцні, а й захищені від вогню, води, термітів і навіть циклонів. Це особливо актуально для регіонів, що страждають від природних катастроф.
У виданні New Atlas уточнили, що в цьому будинку є три спальні, дві ванні кімнати, просторий гараж і компактний балкон. Завдяки великим панорамним вікнам простір наповнений природним світлом і здається ще більш відкритим.
Хоча компанія не розкриває повної вартості проєкту, відомо, що будівництво обійшлося дешевше, ніж традиційний дім із цегли чи каменю.
Такий вигляд надрукований будинок має усередині / Фото Contec Australia
Як друкують будинки?
Замість традиційної кладки робот-друкар "видавлює" бетонну суміш згідно з 3D-моделлю. Матеріал твердне менше ніж за 3 хвилини, тому нові шари можна наносити одразу, без риштувань. Після друку основної конструкції будівельники додають дах, вікна, підлогу й оздоблення.
Цей прорив відкриває нові можливості для будівництва житла, що особливо актуально на тлі зростання цін, нестачі кадрів і запиту на екологічніші технології.
Що відомо про інші будинки, які друкували на 3D-принтері?
- Раніше стало відомо, що у США фіксують серйозну кризу житла, яка змусила країну звернутися до інноваційних рішень. Одним із таких рішень стали "надруковані будинки", створені за допомогою новітніх технологій. Це не лише про ефективність, а й про збереження довкілля. Адже елементи таких будинків виготовляють із перероблених матеріалів, зокрема пластикових пляшок та харчових контейнерів.
- Та друкують будівлі не тільки у США, але й в Європі. У швейцарському селі Муленьс з'явилась унікальна архітектурна споруда – вежа Tor Alva. Це найвища у світі будівля, надрукована на 3D-принтері: її висота становить 30 метрів, а конструкція складається з 32 закручених колон. Дизайн вежі нагадує багатоярусний торт – і це не випадково, адже регіон славиться своїми майстрами-кондитерами. Ба більше, споруду можна легко демонтувати й за потреби перемістити в інше місце.
- Не відстає у цьому й Україна. Стартап започаткував 3D-друк мобільних будинків – кемперів, виготовлених із матеріалу, що містить перероблений пластик. Головна перевага такого житла – його легка утилізація та можливість повторного використання. Компанія використовує великогабаритний 3D-принтер, який працює з композитними матеріалами, розробленими у співпраці з Київським університетом технологій і дизайну. Ці матеріали бувають різними: полімерні з додаванням скловолокна, карбоволокна або мармурової пудри. Унікальність композитів полягає в тому, що їхню міцність можна налаштовувати залежно від потреб.