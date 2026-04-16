Вместо бетона – земля: как этот дом выдерживает дождь и ветер без цемента

В Великобритании возвели загородный дом, стены которого сделали из обычной земли без цемента. Проект стал одним из самых масштабных экспериментов в стране.

Как в Британии построили дом из грунта?

Дом появился в Уилтшире на месте старого кирпичного завода, пишет Dezeen.

Когда владельцы Софи и Дэвид купили участок, там уже стояли бетонные и кирпичные здания. Часть из них оставили, а остальные разобрали.

Этот проект дал архитектору Джонатану Такки возможность реализовать идею, которую он развивал много лет – создать современный дом из земли. Поэтому материалы после демонтажа не выбрасывали, их измельчили и смешали с глиной, которую взяли прямо на участке. К смеси добавили известняковый гравий и воду. Так получили материал для стен и почти не подвозили ничего другого.

Стены сделали толстыми – примерно 40 сантиметров. Внутри добавили прослойки, которые сдерживают дождевую воду и не дают ей вымывать материал. В наиболее открытых местах стены дополнительно защитили плиткой из местного камня. Дом спроектировали так, чтобы он выдерживал дождь и ветер без сложных материалов и дополнительного укрепления.

Почему этот проект стал уникальным?

В Великобритании ранее не строили подобные дома такого размера. Именно поэтому этот проект стал испытанием для команды Tuckey Design Studio и строителей из Stonewood Builders.

Дом имеет площадь 810 квадратных метров и состоит из двух частей, которые соединены светлым пространством с большой кухней. Вместе со старыми кирпичными домами они образуют два внутренних дворика – один выходит на восток, другой на запад. Такая планировка напоминает старые английские фермы и дает владельцам пространство для выращивания цветов, трав и овощей.

Толстые стены хорошо видно в глубоких окнах и даже в фасаде, где сделали встроенные скамейки. В кухне их оставили открытыми и покрыли прозрачным слоем, чтобы не было пыли и появился легкий блеск. В других комнатах поверхность сделали более ровной, но она сохраняет естественный вид.

Дом спланировали так, чтобы им было удобно пользоваться даже вдвоем – часть помещений можно просто не использовать. Окна в основных комнатах открывают прекрасные виды, а в другой части обустроили дома еще несколько спален и уютную комнату для отдыха.

В интерьере много вещей сделали специально для этого проекта вместе со студией Todhunter Earle. Больше всего привлекает внимание винтовая лестница, которую расположили внутри округлой части дома.

