В британском Шеффилде на рынок вышла необычная квартира-студия, которую в соцсетях уже окрестили Hallway Home ("дом-коридор"). Риелторская компания Yopa оценивает лот в 59 –60 тысяч фунтов.

Именно формат жилья вызвал оживленную дискуссию онлайн, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Sun

Как выглядит "дом-коридор"?

По документам это переоборудованное помещение бывшей фабрики. Жилье состоит фактически из одной длинной комнаты и ванной: на фото видно кровать рядом с небольшим двухместным диваном, ноутбук и клавиатуру возле спального места – пространство выполняет роль и спальни, и рабочей зоны, и гостиной.

Кухонный уголок укомплектован плитой, духовкой, холодильником и несколькими шкафами для хранения. Ванная комната компактная: душевая кабина, умывальник и туалет.

В Шеффилде выставили на продажу "дом-коридор" / Фото Jam Press

В агентстве отмечают, что это, вероятно, самая маленькая студия, которую они выставляли на рынок за 28 лет работы. Несмотря на площадь 21 квадратных метра, в Yopa называют предложение "идеальным для студентов" и "первой инвестицией". По словам представителя компании, приобретение за 59 тысяч фунтов может обеспечить около 11% доходности от аренды, в частности благодаря возможности передать квартиру с действующим арендатором.

Реакция сети

Реакция соцсетей оказалась полярной. Пользователи пишут:

"Это просто смехотворно";

"В Шеффилде можно купить двухкомнатный дом за 100 тысяч фунтов. Инвестируйте умнее";

"Если бы купил, пришлось бы переделывать все с нуля – очень тесно".

Учтут ли покупатели компактность ради адреса и потенциальной доходности – покажет спрос на этот нетипичный лот.

