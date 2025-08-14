Укр Рус
14 серпня, 08:32
2

У Британії виставили на продаж "будинок-коридор": скільки він коштує

Альона Захарова
Основні тези
  • У Шеффілді на продаж виставили "будинок-коридор" за 60 тисяч фунтів, що викликало жваву дискусію в соцмережах.
  • Квартира-студія площею 21 квадратний метр складається з однієї довгої кімнати та ванної, ідеально підходить для студентів та як перша інвестиція.
  • Реакція соцмереж на компактність житла полярна, з критикою та можливостями для інвестиційної дохідності.

У британському Шеффілді на ринок вийшла незвична квартира-студія, яку в соцмережах уже охрестили Hallway Home ("будинок-коридор"). Рієлторська компанія Yopa оцінює лот у 59 – 60 тисяч фунтів.

Саме формат житла спричинив жваву дискусію онлайн, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Sun 

Як виглядає "будинок-коридор"?

За документами це переобладнане приміщення колишньої фабрики. Оселя складається фактично з однієї довгої кімнати та ванної: на фото видно ліжко поряд із невеликим двомісним диваном, ноутбук і клавіатуру біля спального місця – простір виконує роль і спальні, і робочої зони, і вітальні. 

Кухонний куточок укомплектований плитою, духовкою, холодильником і кількома шафами для зберігання. Ванна кімната компактна: душова кабіна, умивальник і туалет.

У Шеффілді виставили на продаж "будинок-коридор" / Фото Jam Press

 

В агентстві зазначають, що це, ймовірно, найменша студія, яку вони виставляли на ринок за 28 років роботи. Попри площу 21 квадратних метри, у Yopa називають пропозицію "ідеальною для студентів" та "першою інвестицією". За словами представника компанії, придбання за 59 тисяч фунтів може забезпечити близько 11% дохідності від оренди, зокрема завдяки можливості передати квартиру з чинним орендарем.

Реакція мережі

Реакція соцмереж виявилася полярною. Користувачі пишуть:

  • "Це просто сміховинно";
  • "У Шеффілді можна купити двокімнатний будинок за 100 тисяч фунтів. Інвестуйте розумніше";
  • "Якби купив, довелося б переробляти все з нуля – дуже тісно".

Чи зважать покупці на компактність заради адреси й потенційної дохідності – покаже попит на цей нетиповий лот.

