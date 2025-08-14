У Британії виставили на продаж "будинок-коридор": скільки він коштує
- У Шеффілді на продаж виставили "будинок-коридор" за 60 тисяч фунтів, що викликало жваву дискусію в соцмережах.
- Квартира-студія площею 21 квадратний метр складається з однієї довгої кімнати та ванної, ідеально підходить для студентів та як перша інвестиція.
- Реакція соцмереж на компактність житла полярна, з критикою та можливостями для інвестиційної дохідності.
У британському Шеффілді на ринок вийшла незвична квартира-студія, яку в соцмережах уже охрестили Hallway Home ("будинок-коридор"). Рієлторська компанія Yopa оцінює лот у 59 – 60 тисяч фунтів.
Саме формат житла спричинив жваву дискусію онлайн, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Sun
Як виглядає "будинок-коридор"?
За документами це переобладнане приміщення колишньої фабрики. Оселя складається фактично з однієї довгої кімнати та ванної: на фото видно ліжко поряд із невеликим двомісним диваном, ноутбук і клавіатуру біля спального місця – простір виконує роль і спальні, і робочої зони, і вітальні.
Кухонний куточок укомплектований плитою, духовкою, холодильником і кількома шафами для зберігання. Ванна кімната компактна: душова кабіна, умивальник і туалет.
У Шеффілді виставили на продаж "будинок-коридор" / Фото Jam Press
В агентстві зазначають, що це, ймовірно, найменша студія, яку вони виставляли на ринок за 28 років роботи. Попри площу 21 квадратних метри, у Yopa називають пропозицію "ідеальною для студентів" та "першою інвестицією". За словами представника компанії, придбання за 59 тисяч фунтів може забезпечити близько 11% дохідності від оренди, зокрема завдяки можливості передати квартиру з чинним орендарем.
Реакція мережі
Реакція соцмереж виявилася полярною. Користувачі пишуть:
- "Це просто сміховинно";
- "У Шеффілді можна купити двокімнатний будинок за 100 тисяч фунтів. Інвестуйте розумніше";
- "Якби купив, довелося б переробляти все з нуля – дуже тісно".
Чи зважать покупці на компактність заради адреси й потенційної дохідності – покаже попит на цей нетиповий лот.
