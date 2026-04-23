Всего 2 метра в ширину: за этот дом в Британии боролись десятки покупателей

В Британии на аукционе продали один из самых узких жилых домов. Несмотря на компактные размеры, объект вызвал значительный интерес и его приобрели почти за 45 тысяч фунтов стерлингов.

Как выглядит один из самых узких домов в Британии?

Дом расположен валлийском городке Пентре и имеет одну спальню, пишет BBC.

Смотрите также 500-летний дом мечты стал кошмаром: что британец увидел после покупки

В самом широком месте он достигает около 2,2 метра, что значительно меньше обычных домов. Внутри обустроили полноценное жилье с прихожей, кухней и ванной комнатой. В то же время в доме установлены современные окна, а рядом есть гараж и небольшой сад.

Такие дома в Британии встречаются редко и обычно появляются из-за узких участков или плотной застройки. Поэтому пространство планируют максимально рационально, чтобы вместить все необходимое.

Почему этот дом вызвал ажиотаж среди покупателей?

Стартовая цена составляла около 23 тысяч фунтов стерлингов, но во время торгов она выросла почти вдвое. В аукционе приняли участие 35 покупателей, что подняло финальную стоимость.

Дом вызвал интерес не только необычным форматом, но и доступной ценой. По данным Numbeo, в Британии за квадратный метр придется заплатить от 3,5 тысяч фунтов стерлингов. Подобные объекты часто покупают не только для жизни, но и для аренды, например, для туристов.

Интересно! В Британии есть еще более компактные здания – в городе Конви стоит исторический дом шириной около 1,8 метра, который в прошлом считали непригодным для жизни из-за ограниченного пространства.

Как маленькие дома используют для аренды?

Американец Джим МакЭлвейн собственноручно построил дом за 10 лет, потратив 45 тысяч долларов. Теперь он планирует сдавать дом через Airbnb. По его расчетам, ночь пребывания будет стоить примерно 250 долларов, а годовой доход может достигать до 15 тысяч долларов.