Как мужчина построил дом за 45 тысяч долларов?
Джим МакЭлвейн имеет участок в сельской местности штата Огайо, примерно в часе езды от Колумбуса пишет Business Insider.
Сначала он хотел привести ее в порядок и использовать для отдыха, но впоследствии решил построить там небольшой дом. Строительство растянулось почти на десять лет, ведь мужчина работал над ним в свободное время, преимущественно на выходных.
Как выглядел участок до начала строительства / Фото Business Insider
Значительную часть работ он выполнил сам: собрал каркас, обустроил пол, установил окна и смонтировал крышу. А когда не понимал, как и что надо делать, просто смотрел видео на YouTube. Во время пандемии COVID-19 работы продвигались быстрее, ведь появилось больше времени, которое он мог посвятить строительству.
Дом, который строил Джим МакЭлвейн / Фото Business Insider
К специалистам обращался только там, где это было необходимо – для электрики и сантехники. В общем МакЭлвейн потратил около 45 тысяч долларов, что вдвое дешевле средней цены дома в Огайо. Как отмечает сайт homeguide, средняя стоимость подобного дома может стоить от 80 тысяч до 150 тысяч долларов.
Сколько можно заработать на таком доме?
Площадь дома – около 37 квадратных метров. Внутри есть все необходимое для жизни: кухня, душ и кондиционер. На участке также обустроили бар под открытым небом и печь.
Владелец планирует сдавать дом через Airbnb. По его расчетам, ночь пребывания будет стоить примерно 250 долларов, а годовой доход может достигать до 15 тысяч долларов.
Интерьер дома / Фото Business Insider
Кроме аренды, МакЭлвейн рассматривает этот проект как инвестицию. По его словам, после завершения строительства стоимость участка уже выросла, поэтому в будущем его можно продать еще дороже.
Как в Британии построили дом из грунта?
В Великобритании построили загородный дом, стены которого сделали из обычной земли без цемента. Проект стал одним из самых масштабных экспериментов в стране.
Дом имеет площадь 810 квадратных метров, состоит из двух частей и образует внутренние дворики, напоминающие старые английские фермы.