Як чоловік збудував будинок за 45 тисяч доларів?

Джим МакЕлвейн має ділянку в сільській місцевості штату Огайо, приблизно за годину їзди від Колумбуса пише Business Insider.

Спершу він хотів привести її до ладу та використовувати для відпочинку, але згодом вирішив збудувати там невеликий будинок. Будівництво розтягнулося майже на десять років, адже чоловік працював над ним у вільний час, переважно на вихідних.

Як виглядала ділянка до початку будівництва / Фото Business Insider

Значну частину робіт він виконав сам: зібрав каркас, облаштував підлогу, встановив вікна та змонтував дах. А коли не розумів як і що треба робити, просто дивився відео на YouTube. Під час пандемії COVID-19 роботи просувалися швидше, адже з'явилося більше часу, який він міг присвятити будівництву.

Будинок, який будував Джим МакЕлвейн / Фото Business Insider

До спеціалістів звертався лише там, де це було необхідно – для електрики та сантехніки. Загалом МакЕлвейн витратив близько 45 тисяч доларів, що вдвічі дешевше за середню ціну будинку в Огайо. Як зазначає сайт homeguide, середня вартість подібного будинку може коштувати від 80 тисяч до 150 тисяч доларів.

Скільки можна заробити на такому будинку?

Площа будинку – близько 37 квадратних метрів. Усередині є все необхідне для життя: кухня, душ і кондиціонер. На ділянці також облаштували бар просто неба та піч.

Власник планує здавати будинок через Airbnb. За його розрахунками, ніч перебування коштуватиме приблизно 250 доларів, а річний дохід може сягати до 15 тисяч доларів.

Інтер'єр будинку / Фото Business Insider

Окрім оренди, МакЕлвейн розглядає цей проєкт як інвестицію. За його словами, після завершення будівництва вартість ділянки вже зросла, тож у майбутньому її можна продати ще дорожче.

