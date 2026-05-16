До 30 тысяч евро на квартиру: в Германии нашли неожиданный способ бороться с кризисом

В Германии решили бороться с жилищным кризисом необычным способом: государство готово платить десятки тысяч евро за переоборудование нежилых помещений в квартиры. Деньги можно получить даже за бывшие офисы или магазины, но есть важные условия.

Почему Германия решила превращать офисы в квартиры?

О проекте рассказали в Федеральном министерстве жилищного строительства, городского развития и строительства стране, который цитирует Ausnews.

Весной 2026 года найти доступную квартиру в Германии становится сложнее, тогда как часть коммерческих площадей простаивает без использования.

Германия переживает жилищный кризис уже не первый год. Одной из причин стали высокие ставки по кредитам и подорожание строительства, из-за чего темпы возведения нового жилья замедлились. В то же время после пандемии и перехода части компаний на гибридный формат работы все больше офисных помещений остаются полупустыми или вообще не используются.

Именно поэтому федеральное правительство решило направить средства на переоборудование пустующих зданий в жилье. С июля 2026 года стартует программа "От коммерции к жилью", на которую уже предусмотрели 300 миллионов евро. Ее главная идея проста – владельцы нежилых помещений будут получать финансовую поддержку, если создадут новые квартиры. Причем возвращать эти средства не придется.

К слову, похожие подходы уже использовали в других европейских странах. Как говорится в материале на Science Direct, в Великобритании упрощали правила переоборудования офисов в жилье, а в Нидерландах, по информации на ORA, такие проекты рассматривали как один из способов сократить дефицит квартир и дать новую жизнь пустым коммерческим помещениям.

Министр строительства Германии Верена Хуберц, объясняя необходимость запуска программы переоборудования коммерческих помещений в жилье, отметила, что проблема пустых зданий и дефицита квартир все больше обостряется. Об этом говорится на сайте Федерального министерства жилищного строительства.

Во многих городах здания стоят пустыми, тогда как квартир не хватает. Места, которые когда-то были полны жизни, замерли, тогда как так много людей ищут жилье. Именно здесь мы хотим действовать,

– подчеркнула Верена Хуберц.

В министерстве рассчитывают, что такая программа позволит не только увеличить количество квартир, но и оживить районы, где годами простаивали коммерческие помещения.

Кто может получить до 30 тысяч евро на жилье?

Под программу попадают различные типы помещений: старые офисы, магазины и даже производственные объекты. Главное условие – после реконструкции должна появиться по меньшей мере одна полноценная квартира.

Государство будет компенсировать до 30% расходов на переоборудование, но максимум 30 тысяч евро на одну квартиру. Например, если владелец потратил на работы 100 тысяч евро или более, он получит предельную сумму компенсации. Если же расходы были ниже, размер помощи также будет меньше.

Для компаний также будет действовать лимит – не более 300 тысяч евро на одну организацию, что примерно равно финансированию десяти квартир.

Впрочем, в отрасли призывают не переоценивать потенциал программы. Исполнительный директор Центрального комитета немецкой недвижимости (ZIA) Айгюль Озкан отметила, что эффективность инициативы еще нужно оценить. По ее словам, предусмотренные 300 миллионов евро финансирования потенциально позволят создать около 10 тысяч квартир. Это может частично помочь рынку, но вряд ли полностью решит проблему дефицита жилья.

Какие условия могут стать преградой для участия в программе?

Самого ремонта недостаточно. Чтобы получить финансирование, владельцам придется провести энергомодернизацию: утеплить здание, обновить систему отопления и заменить окна. Эти расходы придется покрывать самостоятельно, но без этого заявку не одобрят.

После завершения работ здание должно соответствовать стандарту "Эффективный дом 85", то есть потреблять не более 85% энергии по сравнению с аналогичной новостройкой. Для исторических сооружений правила несколько мягче. А в отдельных регионах, в частности в Северном Рейне-Вестфалии, можно получить еще и дополнительный бонус – до 10 тысяч евро за озеленение крыши.

Прием заявок будет осуществлять Национальный банк развития KfW. В то же время есть важное правило: обратиться за финансированием нужно еще до начала строительных работ. Если владельцы только планируют проект или находятся на этапе консультаций, именно тогда стоит подавать документы.

Для участия в программе владельцам нужно заранее подготовить проект реконструкции, документы на право собственности и материалы по энергоэффективности здания. Без предварительной подготовки или в случае начала работ до подачи заявки получить финансирование не удастся.

Что известно о рынке недвижимости Германии в целом?

Немецкий рынок жилья в 2026 году начал медленно выходить из кризиса, хотя восстановление пока остается неравномерным. Несмотря на слабый спрос, цены больше не падают – их поддерживают дефицит жилья и низкие темпы строительства. В первом квартале цены на новостройки выросли на 0,2%, а в годовом измерении – на 1,6%, тогда как вторичное жилье показало лишь незначительное снижение.

В то же время инвестиции в недвижимость в Германии за этот период увеличились на 20%, что свидетельствует о постепенном возвращении доверия к рынку. Самым дорогим городом страны остается Мюнхен, где стоимость квадратного метра квартир превышает 9 тысяч евро. Аналитики считают, что главным фактором, который и в дальнейшем будет поддерживать цены, останется хронический дефицит жилья.