Колодец прямо в комнате: в Карпатах продают необычный дом-лабиринт

В карпатском селе выставили на продажу дом с колодцем внутри. Из-за необычной планировки и количества комнат дом уже называют "лабиринтом" и активно обсуждают в соцсетях.

Как выглядит дом с колодцем прямо в комнате?

Как рассказал пользователь на своей странице andriy__gushul, необычный дом расположен в Черновицкой области, в селе Миговое, известное как горнолыжный курорт.

Дом имеет два этажа и просторную территорию, ведь площадь участка составляет 60 соток. Примерно в одном километре расположена лыжная трасса.

Больше всего внимания привлекает колодец, который обустроили прямо в комнате.

Колодец прямо в доме. Я вам скажу это хороший вариант, потому что зимой тепло, отсюда сразу идет вода и шланги не будут замерзать,

– говорит владелец в видео.

Планировка выглядит сложной из-за большого количества комнат и переходов. Именно поэтому дом сравнивают с лабиринтом. Внутри есть просторная кухня, традиционная печь и камин, а также большой зал для отдыха. Отдельно обустроена ванная комната с необходимыми коммуникациями.

На втором этаже размещены спальни и гардеробная. С балкона открывается вид на Карпаты. В доме также есть большая пивница для хранения запасов.

Что пишут в комментариях о карпатском "доме-лабиринте"?

Необычный дом привлек внимание пользователей после публикации видео в сети. В комментариях дом часто называют "карпатским лабиринтом". Люди шутят, что из-за большого количества комнат и переходов в нем легко потеряться.

Нарния какая-то, зашел в Тернополе, вышел под Сумами.

А предыдущие владельцы уже оттуда вышли?

Ни в коем случае не пить в этом доме, а то не найдешь выход.

Колодец в доме? Теперь понятно почему такие лабиринты. Дом строился вокруг колодца.

Отдельно пользователи обсуждают колодец внутри дома. Часть удивляется такому решению, другие обращают внимание на возможные последствия, в частности на повышенную влажность в помещении.

Сколько может стоить ремонт старого дома?

Базовый ремонт старого дома после покупки обходится значительно дороже, чем ожидают покупатели на старте, рассказала обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак в комментарии 24 Каналу.

Минимальное обновление такого жилья оценивают примерно в 200 – 400 долларов за квадратный метр, и эта сумма покрывает только базовые работы без сложной реконструкции.

Больше всего расходов приходится на замену крыши, ремонт перекрытий, а также обновление электропроводки и сантехники. Отдельно приходится тратиться на утепление, установку новых окон и внутренние работы, поскольку старые дома часто имеют изношенные конструкции.

Поэтому даже небольшой дом обходится в 10 – 20 тысяч долларов. Если площадь больше или состояние дома хуже, расходы возрастают до 20 – 40 тысяч долларов и более, поэтому изначальная дешевизна такого жилья быстро исчезает.