В элитном микрорайоне Одессы выставили на продажу особняк, который может поразить даже самого требовательного покупателя. Трехэтажный дом в Совиньоне площадью около 2 тысяч квадратных метров наделал шума в соцсетях.

Информацию о продаже имения в Одессе распространили в тиктоке odessa962, передает 24 Канал.

Как выглядит имение?

Дом расположен на участке в 25 соток. На первом этаже – большая кухня-гостиная с камином, спальня хозяина и собственный крытый бассейн. Второй этаж предусматривает спальню с выходом на террасу, музыкальный салон и еще две комнаты.

На третьем уровне расположены три дополнительные спальни с отдельными санузлами. Отсюда можно подняться на мансарду с куполом, а дальше – на крышу, с которой открывается панорамный вид на море и лес.

В подвале по проекту планировалось обустроить зону отдыха с:

тремя саунами,

спортзалом,

массажной комнатой.

На территории также есть летняя кухня, зона барбекю, фонтан и даже погреб.

Как выглядит уникальный особняк: смотрите видео

Сколько стоит такой дом?

Особняк оборудован современными системами отопления, резервного питания и подключен к центральным коммуникациям. Высота потолков достигает 4 метров, интерьер оформлен с использованием паркета, камня и декоративной штукатурки.

Продавец оценил элитное жилье в 3,2 миллиона долларов. К тому же для авто владельцев и гостей предусмотрен большой гараж.

