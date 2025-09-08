Город Освенцим запускает новую социальную инициативу – программу льготной аренды муниципального жилья. Условие – проведение в помещении ремонта.

Что известно об участии людей в программе?

Как сообщили в Управлении жилищного строительства, для участия в программе "Квартира под ремонт" поступили 73 заявки, из которых после проверки осталось 63. Окончательных участников определят во время жеребьевки, которая состоится 9 сентября.

В городском совете объяснили, что эта программа рассчитана на местных жителей, которые не имеют собственной недвижимости и не могут позволить себе рыночную аренду квартиры или получить ипотеку.

Что предусматривает программа?

Участникам предлагают квартиры в жилом районе Хемикув, а также отдельные объекты в Блоне и на массиве Шпитальная. Жилье имеет площадь от 29,5 до 45,4 квадратных метра. Среди доступных вариантов – однокомнатные и двухкомнатные квартиры.

Участники программы должны провести в жилье ремонт. Его стоимость составляет от 45 000 до 97 000 злотых.



В Освенциме действует программа льготной аренды жилья / Фото expedia.com

Подать заявку могли только жители Освенцима, которые:

не имеют собственной недвижимости;

соответствуют требованиям по доходу;

планируют постоянно жить в городе;

имеют возможность выполнить ремонтные работы самостоятельно или за свой счет.

Город обладает примерно 1 300 муниципальными квартирами. Подобные программы уже успешно реализованы в таких городах, как Згеж, Краков, Варшава и Щецин.

Как в Польше изменят правила сдачи жилья в аренду?

С февраля 2026 года владельцы частной недвижимости в Польше, которые сдают ее в аренду, будут обязаны соблюдать новые правила.

В частности, им нужно будет получить налоговый номер NIP и пользоваться электронной системой выставления счетов.