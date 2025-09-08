Місто Освенцим запускає нову соціальну ініціативу – програму пільгової оренди муніципального житла. Умова – проведення у помешканні ремонту.

Деталі про програму пільгового житла в Польщі 24 Канал розповідає з посиланням на inpoland.net.

Зверніть увагу В Україні, Польщі чи на Балі: де найвигідніше купити нерухомість під здачу в оренду

Що відомо про участь людей у програмі?

Як повідомили в Управлінні житлового будівництва, для участі у програмі "Квартира під ремонт" надійшли 73 заявки, з яких після перевірки залишилося 63. Остаточних учасників визначать під час жеребкування, яке відбудеться 9 вересня.

У міській раді пояснили, що ця програма розрахована на місцевих мешканців, які не мають власної нерухомості та не можуть дозволити собі ринкову оренду квартири або отримати іпотеку.

Що передбачає програма?

Учасникам пропонують квартири в житловому районі Хемікув, а також окремі об'єкти у Блоні та на масиві Шпітальна. Житло має площу від 29,5 до 45,4 квадратного метра. Серед доступних варіантів – однокімнатні та двокімнатні квартири.

Учасники програми повинні провести в житлі ремонт. Його вартість становить від 45 000 до 97 000 злотих.



В Освенцимі діє програма пільгової оренди житла / Фото expedia.com

Подати заявку могли лише мешканці Освенцима, які:

не мають власної нерухомості;

відповідають вимогам щодо доходу;

планують постійно жити в місті;

мають змогу виконати ремонтні роботи самостійно або власним коштом.

Місто володіє приблизно 1 300 муніципальними квартирами. Подібні програми вже успішно реалізовані у таких містах, як Згеж, Краків, Варшава та Щецин.

Як у Польщі змінять правила здачі житла в оренду?

З лютого 2026 року власники приватної нерухомості в Польщі, які здають її в оренду, будуть зобов'язані дотримуватися нових правил.

Зокрема, їм потрібно буде отримати податковий номер NIP та користуватися електронною системою виставлення рахунків.