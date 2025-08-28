В США выставили на продажу огромное ранчо за почти 80 миллионов долларов. Его пространства превышают площадь Киева более чем в четыре раза.

Ранчо расположено в штате Вайоминг, между горными хребтами Феррис и Педро. О нем 24 Канал рассказывает со ссылкой на The New York Times.

Что расположено на территории ранчо?

В комплекс входят большое животноводческое хозяйство, главная резиденция и даже собственная церковь. Дом имеет панорамные окна, деревянный пол из массива, каменно-деревянные стены и балочные потолки. Внутри есть бар, игровая комната, две обеденные зоны и сквозная кухня.

Через территорию протекают две реки – Суитуотер (примерно 32 километра) и Норт-Платт. Также там расположены исторические объекты, среди которых скала Независимости, фрагменты трассы "Пони-Экспресс" и участки Орегонской тропы.

На ранчо функционирует крупнейший среди утвержденных в США экобанк для сохранения среды обитания шалфейного тетерева – редкого вида птиц.

Стоит ранчо 79,5 миллиона долларов.

Интересно, что ранчо охватывает более 3 706 квадратных километров открытых прерий. Для сравнения Киев имеет площадь 847,7 квадратного километра. То есть ранчо более чем в 4 раза больше столицы Украины.

Так выглядит ранчо в штате Вайоминг / Фото NYT

Какова история этого места?

История этого места начинается еще в 1870-х годах. Сейчас на его территории расположены расположены 12 отдельных ферм, на которых содержат примерно 3 400 коров, 180 быков и 130 лошадей для верховой езды.

Большинство земель было объединено в период с 2005 по 2018 год. Хотя существовали планы строительства ветровой электростанции и инфраструктуры для передачи энергии, природоохранные ограничения не позволяют реализовать эти проекты.

Компания Sammons Enterprises, которая занимается продажей, отмечает, что ранчо идеально подходит для сверхбогатых покупателей, которые стремятся приобщиться к сохранению природы или имеют амбиции обеспечить продовольствием мир, не теряя при этом доступа к чистому воздуху и широких пространств.