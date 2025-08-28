У США виставили на продаж величезне ранчо за майже 80 мільйонів доларів. Його простори перевищують площу Києва більш ніж у чотири рази.

Ранчо розташоване у штаті Вайомінг, між гірськими хребтами Ферріс і Педро. Про нього 24 Канал розповідає з посиланням на The New York Times.

Що розташоване на території ранчо?

У комплекс входять велике тваринницьке господарство, головна резиденція та навіть власна церква. Будинок має панорамні вікна, дерев'яну підлогу з масиву, кам'яно-дерев'яні стіни та балочні стелі. Усередині є бар, ігрова кімната, дві обідні зони та наскрізна кухня.

Через територію протікають дві річки – Суїтуотер (приблизно 32 кілометри) та Норт-Платт. Також там розташовані історичні об'єкти, серед яких скеля Незалежності, фрагменти траси "Поні-Експрес" і ділянки Орегонської стежки.

На ранчо функціонує найбільший серед затверджених в США екобанк для збереження середовища шавлієвого тетерука – рідкісного виду птахів.

Коштує ранчо 79,5 мільйона доларів.

Цікаво, що ранчо охоплює понад 3 706 квадратних кілометрів відкритих прерій. Для порівняння Київ має площу 847,7 квадратного кілометра. Тобто ранчо у понад 4 рази більше від столиці України.

Такий вигляд має ранчо у штаті Вайомінг / Фото NYT

Якою є історія цього місця?

Історія цього місця починається ще в 1870-х роках. Нині на його території розташовані 12 окремих ферм, на яких утримують приблизно 3 400 корів, 180 биків та 130 коней для верхової їзди.

Більшість земель було об'єднано у період з 2005 по 2018 рік. Хоча існували плани будівництва вітрової електростанції та інфраструктури для передачі енергії, природоохоронні обмеження не дозволяють реалізувати ці проєкти.

Компанія Sammons Enterprises, яка займається продажем, зазначає, що ранчо ідеально підходить для надзаможних покупців, які прагнуть долучитися до збереження природи або мають амбіції забезпечити продовольством світ, не втрачаючи при цьому доступу до чистого повітря та широких просторів.