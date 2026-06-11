Водопад течет прямо под домом: какое имение продают в Колорадо

В США продают поместье за 22,75 миллиона долларов, которое отличается не только видами на горы. Его главная особенность - собственный водопад, который течет под домом и проходит через ландшафт участка.

Как выглядит дом с собственным водопадом?

Дом расположен в Аспене, а участок поместья занимает почти полгектара лесистой земли, пишет Realtor.com.

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Имение вернулось на рынок с ценой 22,75 миллиона долларов. Ранее его продавали за 29,95 миллиона долларов, поэтому теперь объект стоит заметно дешевле.

Сам дом возвели в 1974 году. Его площадь составляет 492 квадратных метра, а архитектура напоминает швейцарское шале. В имении есть крутые крыши, деревянная конструкция и каменные акценты, которые усиливают атмосферу горного дома.

Горный домик в Аспене / Фото Realtor.com

Больше всего внимания привлекает настоящий водопад. Он течет под домом, а дальше проходит через ландшафт ниже. Поэтому водопад становится не просто деталью двора, а частью самого имения.

С нескольких террас и больших окон открываются виды на Аспен, Independence Pass и соседние вершины. Большие окна и французские двери соединяют жилое пространство с окружающим лесом и горами.

Интерьер дома с водопадом / Фото Realtor.com

Внутри есть 5 спален с собственными ванными комнатами. Интерьер выдержан в стиле горного дома: с массивными деревянными балками, сводчатыми потолками, камином, деревом и камнем в разных комнатах.

Планировка имеет несколько жилых зон на разных уровнях. В гостиной установлены окна от пола до потолка, а на кухне есть индивидуальные шкафы и обеденная зона с видом на горы.

После недавних обновлений в доме добавили несколько современных решений. В поместье есть частный спортзал, инфракрасная сауна, система smart home и климат-контроль. В главной спальне также установили кислородную систему, которая позволяет настраивать желаемую "высоту" для сна.

Что известно о крупнейшем в Европе 3D-печатный дом?

Во французском городе Безанн завершили строительство крупнейшего в Европе жилого дома, напечатанного на 3D-принтере. Новое здание стало одним из самых масштабных проектов такого типа на континенте и позволило сравнить возможности 3D-печати с традиционным строительством.

Здание имеет три этажа и насчитывает 12 квартир общей площадью около 800 квадратных метров. Для строительства использовали 3D-принтер, который послойно создавал конструкции из специальной бетонной смеси.