Миллиардеры скупают природу в США: как земля становится активом для самых богатых

В США богатые инвесторы активно скупают большие земельные участки вместе с ранчо и природными территориями. Часть этих зон уже закрыли для посторонних, ограничив доступ к природе.

Кто скупает землю возле Йеллоустоуна и как меняется структура собственности?

Рынок земли в этом регионе привлек внимание самых богатых покупателей, пишет In These Times.

Смотрите также Их строили годами: как выглядят 6 самых известных долгостроев мира

Они покупают не отдельные участки, а большие массивы, включая ранчо, территориями у рек и целыми природными зонами. Такие сделки меняют баланс собственности и концентрируют землю в руках узкого круга людей.

В некоторых округах штата Монтана большинство крупнейших земельных активов уже контролируют именно состоятельные инвесторы. Часть сделок оформляют через компании в разных штатах США, что затрудняет понимание, кому именно принадлежат эти территории.

По данным платформы Montana Land Source, в Монтане земля в среднем стоит около 3 тысяч долларов за акр, но крупные ранчо вблизи Йеллоустоуна продают за десятки миллионов долларов – отдельные сделки превышают 50 миллионов.

Почему участки стали объектом интереса инвесторов?

Регион Йеллоустоун относится к немногим местам, где природные экосистемы сохранились почти без изменений. Именно эта особенность формирует стабильный интерес к земле в этой местности.

Благодаря своим просторам заповедных земель, здоровым популяциям дикой природы и чистым рекам, Йеллоустоун становится исключительным владением богатых людей, таких как Каргилл-Макмилланы, Бланки и Горди, что делает его все более недоступным для остальных из нас,

– пишет журналист Джозеф Буллингтон.

По оценкам исследователей, лишь около 3% суши на планете сохранили полный набор видов, которые существовали там еще 500 лет назад. Такие территории остаются редкими, поэтому участки вблизи Йеллоустоуна воспринимают как уникальный ресурс. Именно редкость и природная ценность объясняют, почему крупные инвесторы обращают внимание на этот регион.

Как приватизация больших территорий влияет на доступ к земле?

Вместе со сменой собственников меняется и доступ к территориям. На части земель устанавливают знаки "No Trespassing", которые прямо запрещают вход посторонним.

Такие ограничения означают, что большие природные массивы переходят в формат закрытых владений. Доступ к ним получают только владельцы. В итоге даже территории, которые ранее оставались открытыми, постепенно становятся частными.

Этот процесс формирует новую реальность для региона, где природные пространства все чаще контролируют частные владельцы, а возможности свободного доступа сужаются.

Что еще известно о жилье в США?