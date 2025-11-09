В Нью-Йорке женщина сняла зеркало в ванной – и нашла за стеной заброшенную квартиру

Жительница Нью-Йорка обнаружила, что из-за зеркала в ее ванной постоянно тянет холодом. Когда женщина решила выяснить причину и сняла зеркало, ее ждало ошеломляющее открытие – за стеной скрывалась заброшенная квартира.

Саманта Хартшу испытала настоящий шок от находки. Детали о том, что было дальше, 24 Канал рассказывает со ссылкой на The Mirror.

Как женщина нашла квартиру и какой была ее реакция?

Жительница Нью-Йорка однажды сняла зеркало в своей ванной и обнаружила за стеной заброшенную трехкомнатную квартиру. Вместо того чтобы испугаться, она взяла молоток, надела маску и самодельный фонарь на голову и пролезла через отверстие в стене.

По ту сторону она увидела мрачное запыленное жилище, с остатками мебели, мусором и пустой бутылкой из-под воды. По ее словам, квартира выглядела заброшенной уже давно: разобранный пол, разрушенная кухня, в ванной – только трубы и сырость.

Вернувшись обратно, Саманта заклеила отверстие и пошутила, что сделает "приятный звонок владельцу" на следующий день. Впрочем, даже руководство дома не смогло объяснить, откуда взялась эта загадочная квартира.

В Нью-Йорке настолько тесные дома, что мы даже не догадываемся, какие тайны могут скрываться за стенами,

– иронично подытожила женщина.

К слову, по состоянию на ноябрь 2025 года средняя стоимость аренды жилья в Нью-Йорке составляет 4 026 долларов в месяц – это на 147% больше, чем средний показатель по стране, который равен 1 631 доллару. В зависимости от типа жилья, арендаторы платят примерно 3 265 долларов за студию, 4 026 долларов за однокомнатную квартиру и около 5 472 доллара за двухкомнатную. Дороже всего обходятся трехкомнатные квартиры – их аренда стартует от 6 961 доллара в месяц. Нью-Йорк традиционно входит в список городов с самыми высокими ценами на жилье в США, и тенденция роста арендных ставок здесь сохраняется.

Что еще люди в своих домах?

Студенты из Огайо были шокированы, когда обнаружили, что загадочные звуки из подвала раздаются не просто так – там жил человек. Как выяснилось, Джереми тайно проживал в студенческом доме в течение длительного времени.

Кроме того, 93-летняя американка обнаружила в подвале своего дома обнажённого мужчину, который жил там примерно полгода. Полиция задержала его с помощью служебных собак и слезоточивого газа. Помещение, где он скрывался, было лишь примерно 60 сантиметров высотой.