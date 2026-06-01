Мужчина сдавал дом и увидел внутри робота: почему он подал в суд

Владелец дома в Сан-Франциско подал в суд после того, как заподозрил, что арендаторы тестировали роботов в доме. После выезда гостей мужчина заявил о повреждении имущества и оценил ущерб в 22 тысячи долларов.

Как хозяин узнал, что в его доме тестируют роботов?

Люди, которые представились дистанционными работниками из Таиланда, забронировали дом через Airbnb на две недели. Ничего необычного владелец жилья сначала не заметил, пишет SFgate.

Смотрите также Почти 12 метров в длину: в США показали огромный дом на колесах

Однако во время их пребывания владелец Шон Донован приехал в дом, чтобы забрать мусор. Тогда через окно он увидел прототип робота высотой около 1,8 метра, провода и мужчину с ноутбуком.

После выезда гостей владелец внимательнее осмотрел помещение. По его словам, часть вещей переставили, а с закрытой кладовой исчезли обувь и подставка для него.

Также Донован просмотрел записи камер наружного наблюдения. Они показали, что в течение двух недель в дом приходили более 30 человек. Установить, что именно происходило внутри помещения, было сложнее, ведь камер в жилых комнатах не было из-за правил Airbnb.

Почему он решил судиться со стартапом?

После этого Донован подал иск против робототехнического стартапа The Bot Company. В судебных документах он утверждает, что жилье арендовали под ложным предлогом, а на самом деле использовали для испытаний роботов и проведения съемок.

Среди повреждений, о которых сообщил владелец, – поцарапанная мебель, пол и стены. Также, по его словам, следы повреждений были на холодильнике, стиральной и посудомоечной машинах.

Кроме того, мужчина заявил о деформированных полках посудомоечной машины, сколы плитки в ванной комнате, загрязненное постельное белье и повреждения семейных реликвий. Общий ущерб Донован оценил в 22 тысячи долларов.

Мужчина рассказал журналистам, что нашел других арендодателей, пострадавших от испытаний роботов. Сейчас через суд он требует компенсацию в размере 12,4 тысячи долларов.

Как мужчина построил дом за 45 тысяч долларов?

Американец собственноручно построил небольшой дом и планирует сдавать его в аренду. Джим МакЕлвейн хотел привести свой участок в порядок и использовать для отдыха, но впоследствии решил построить там небольшой дом. Строительство растянулось почти на десять лет, ведь мужчина работал над ним в свободное время, преимущественно на выходных.

Владелец планирует сдавать дом через Airbnb. По его расчетам, ночь пребывания будет стоить примерно 250 долларов, а годовой доход может достигать до 15 тысяч долларов.