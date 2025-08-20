История о том, как жизнь мужчины и его семьи хотели разрушить из-за строительства автомагистрали приобрела резонанс. О доме в окружении скоростной трассы писали едва ли не все мировые издания.

Как известно, владелец не хотел переезжать и отказался от любых денежных компенсаций, которые ему предлагало правительство. Сейчас местные СМИ пишут о том, что семья таки переехала, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Oddity Central.

Почему владелец покинул дом посреди автомагистрали?

Дом расположен в китайской провинции Цзяньси. Из-за того, что жилье окружено трассой со всех сторон, его назвали "глазом Цзиньси".

Оно попало в заголовки китайских изданий в апреле, когда дорогу открыли для автомобилистов. Владелец, по имени Хуан, отказался от предложения регионального правительства выкупить его собственность.

В какой-то момент мужчина согласился на компенсацию в размере около 223 тысяч долларов. Однако от этого предложения он также отказался, узнав, что ее выплатят не сразу, а двумя частями. На его решение даже не повлияло то, что дома покинули все жители района.



Дом в центре автомагистрали / Фото Oddity Central

Как выяснилось, через некоторое время Хуан с семьей таки переехали. И первыми это заметили наблюдательные прохожие, когда увидели, что окна в доме выбиты, а двор зарастает сорняками.

Что будет с жильем?

Недавно с владельцем связались журналисты, которым он подтвердил, что больше не живет в своем доме. Из-за постоянного шума транспорта и чувства страха семья вынуждена была покинуть дом.

Сейчас Хуан арендует жилье в соседнем городе и, не знает, что делать с домом. Даже если он согласится на снос, то сумма компенсации будет уже не также значительной, как предлагали сначала.