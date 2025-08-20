Як відомо, власник не хотів переїжджати й відмовився від будь-яких грошових компенсацій, які йому пропонував уряд. Зараз місцеві ЗМІ пишуть про те, що сім'я таки переїхала, розповідає 24 Канал з посиланням на Oddity Central.

Чому власник покинув будинок посеред автомагістралі?

Будинок розташований у китайській провінції Цзяньсі. Через те, що житло оточене трасою з усіх боків, його назвали "оком Цзіньсі".

Воно потрапило в заголовки китайських видань у квітні, коли дорогу відкрили для автомобілістів. Власник, на ім'я Хуан, відмовився від пропозиції регіонального уряду викупити його власність.

У якийсь момент чоловік погодився на компенсацію у розмірі близько 223 тисяч доларів. Однак від цієї пропозиції він також відмовився, дізнавшись, що її виплатять не одразу, а двома частинами. На його рішення навіть не вплинуло те, що домівки покинули всі мешканці району.



Будинок у центрі автомагістралі / Фото Oddity Central

Як з'ясувалося, за якийсь час Хуан із сім'єю таки переїхали. І першими це помітили спостережливі перехожі, коли побачили, що вікна в домі вибиті, а подвір'я заростає бур'янами.

Що буде з житлом?

Нещодавно з власником зв'язалися журналісти, яким він підтвердив, що більше не живе у своєму будинку. Через постійний шум транспорту й відчуття страху сім'я змушена була покинути домівку.

Зараз Хуан орендує житло в сусідньому місті й не знає, що робити з будинком. Навіть якщо він погодиться на знесення, то сума компенсації буде вже не також значною, як пропонували спершу.