Цей випадок є не першим підтвердженням того, що в Австралії справжня житлова криза. Про це розповідає 24 Канал, посилаючись на Daily Mail.

Як потенційні орендарі масово претендують на одне житло?

Відео, де видно велику чергу на огляд однієї квартири, зняли у передмісті Перта. Це звичайне, нічим не особливе житло, яке і недешево пропонували – 650 доларів за тиждень.

Орендодавиця, на ім'я Лексі, була шокована, побачивши таку кількість охочих оглянути квартиру. Хоча вона наперед знала, що оглянути його зареєструвалися майже 100 людей.

Я був там, не міг поворухнутися всередині... На щастя, я був якраз на початку черги. Усередині було дуже людно, потім я вийшов, і черга тягнулася дуже довго,

– розповів один із потенційних орендарів.

"Зараз так відбувається майже на кожному перегляді", – написав один користувач у коментарях до відео.

Агентство, яке займалося продажем квартири, описувало її як сучасне житло для "професіоналів, пар або невеликих сімей". Це досить гарне житло з трьома спальнями, кухнею та ванною кімнатою.



Кухня у трикімнатній квартирі / Фото Edison Property Residential



Інтер'єр однієї зі спалень / Фото Edison Property Residential

Що відомо про житлову кризу в Австралії?

У країні критично не вистачає нового житла, тому протягом найближчих п'яти років триватиме кампанія зі зведення 1,2 мільйона будинків. Щоправда, національна рада з питань постачання та доступності житла попередила, що план можуть скоротити на щонайменше 250 тисяч будівель.

Експерти прогнозують подальше поглиблення дефіциту. У липні кількість попередніх схвалень іпотек зросла на 53% у порівнянні 2024 роком, а конкретно в Західній Австралії – на 79%. Це свідчить про високий попит, що є значно більшим за пропозицію.