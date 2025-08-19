Про це свідчать результати дослідження YouControl.Market, які цитує 24 Канал.

Що змінилося на будівельному ринку України?

У 2021 році на будівельному ринку працювали 2 958 підприємств, а у 2025 – лише 1 401. Хоча 2021 рік відзначився піком активності в галузі, він також став рекордним за кількістю припинень діяльності – тоді закрили 392 компанії.



Кількість забудовників, які почали та завершили діяльність у 2021 – 2025 роках / Інфографіка YouControl.Market

Найбільше будівельних підприємств зосереджено у таких регіонах:

Київ – 2 489 компаній,

Дніпропетровська область – 880,

Київська область – 865,

Львівська область – 788,

Одеська область – 658.

Найменше компаній діє у Чернівецькій (115), Тернопільській (128) та Чернігівській (143) областях.

Розподіл будівельних компаній за регіонами / Інфографіка YouControl.Market

Які зараз тенденції у будівельній галузі?

У 2022 році зафіксували різкий спад, тоді кількість нових компаній зменшилася майже вдвічі. Згодом ринок почав відновлюватися:

у 2023 році з'явилися 2 063 нових підприємства,

у 2024 – 2 024.

У 2025 році дані свідчать про стабілізацію ситуації, однак до рівня 2021 року галузь ще не повернулася.

Яка ситуація з ФОПами?

На відміну від компаній, приватні підприємці в будівництві демонструють стійкість. Протягом 2021, 2023 і 2024 років щорічно реєстрували понад 5 200 нових ФОПів.

Найбільша їх кількість зосереджена в:

Києві – 2 101 ФОП,

Київській області – 1 855.



Кількість ФОПів-забудовників, відкритих і закритих у 2021 – 2025 роках / Інфографіка YouControl.Market

Аналітики відзначають, що юридичні особи більш чутливі до економічних і політичних змін, тоді як сегмент ФОПів виявляє вищу гнучкість і витривалість.

За нинішніми темпами 2025 рік може стати одним із найбільш динамічних для будівельного сектору з часів 2021 – з акцентом на відновлення та інфраструктурні проєкти.