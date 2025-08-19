Про це свідчать дані Open4Business, передає 24 Канал.

Хто з іноземців найчастіше купує житло у Туреччині?

Лідерами за кількістю угод стали:

росіяни – 315 об'єктів,

іранці – 152 угоди,

німці – 135 угод.

Українці придбали 134 об'єкти, посівши четверту сходинку рейтингу. П'ятірку замикають громадяни Іраку зі 120 угодами.

У топ-10 також увійшли покупці з:

Азербайджану (93 угоди),

Казахстану (65),

Саудівської Аравії (64),

Палестини (52),

Китаю (51).

Цікаво! Варто зазначити, що у червні 2025 року українці займали друге місце серед іноземців, які купують житло в Туреччині, поступаючись лише громадянам Росії.

У TÜİK пояснюють, що склад лідерів за кількістю угод щомісяця змінюється. На це впливають сезонність туристичного потоку, коливання цін та інвестиційні інтереси іноземців.



Українці все частіше купують нерухомість у Туреччині / Фото Unsplash

Як українцю купити житло у Туреччині?

Придбати квартиру чи приватний будинок у Туреччині легкою Для цього вам потрібні лише:

закордонний паспорт,

ідентифікаційний номер іноземця (видається у Туреччині, оформлюється за 1 – 2 дні).

Раніше ми писали, що українцям також легко купити житло у Болгарії. Все завдяки низьким цінам і простій процедурі, для якої потрібен лише закордонний паспорт.

