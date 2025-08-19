Про це свідчать дані Open4Business, передає 24 Канал.
Хто з іноземців найчастіше купує житло у Туреччині?
Лідерами за кількістю угод стали:
- росіяни – 315 об'єктів,
- іранці – 152 угоди,
- німці – 135 угод.
Українці придбали 134 об'єкти, посівши четверту сходинку рейтингу. П'ятірку замикають громадяни Іраку зі 120 угодами.
У топ-10 також увійшли покупці з:
- Азербайджану (93 угоди),
- Казахстану (65),
- Саудівської Аравії (64),
- Палестини (52),
- Китаю (51).
Цікаво! Варто зазначити, що у червні 2025 року українці займали друге місце серед іноземців, які купують житло в Туреччині, поступаючись лише громадянам Росії.
У TÜİK пояснюють, що склад лідерів за кількістю угод щомісяця змінюється. На це впливають сезонність туристичного потоку, коливання цін та інвестиційні інтереси іноземців.
Українці все частіше купують нерухомість у Туреччині / Фото Unsplash
Як українцю купити житло у Туреччині?
Придбати квартиру чи приватний будинок у Туреччині легкою Для цього вам потрібні лише:
- закордонний паспорт,
- ідентифікаційний номер іноземця (видається у Туреччині, оформлюється за 1 – 2 дні).
Раніше ми писали, що українцям також легко купити житло у Болгарії. Все завдяки низьким цінам і простій процедурі, для якої потрібен лише закордонний паспорт.
