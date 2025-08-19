Об этом свидетельствуют данные Open4Business, передает 24 Канал.
Кто из иностранцев чаще всего покупает жилье в Турции?
Лидерами по количеству сделок стали:
- россияне – 315 объектов,
- иранцы – 152 сделки,
- немцы – 135 сделок.
Украинцы приобрели 134 объекта, заняв четвертую строчку рейтинга. Пятерку замыкают граждане Ирака со 120 сделками.
В топ-10 также вошли покупатели из:
- Азербайджана (93 сделки),
- Казахстана (65),
- Саудовской Аравии (64),
- Палестины (52),
- Китая (51).
Интересно! Стоит отметить, что в июне 2025 года украинцы занимали второе место среди иностранцев, которые покупают жилье в Турции, уступая лишь гражданам России.
В TÜİK объясняют, что состав лидеров по количеству сделок ежемесячно меняется. На это влияют сезонность туристического потока, колебания цен и инвестиционные интересы иностранцев.
Украинцы все чаще покупают недвижимость в Турции / Фото Unsplash
Как украинцу купить жилье в Турции?
Купить квартиру или частный дом в Турции легко Для этого вам нужны только:
- загранпаспорт,
- идентификационный номер иностранца (выдается в Турции, оформляется за 1 – 2 дня).
Ранее мы писали, что украинцам также легко купить жилье в Болгарии. Все благодаря низким ценам и простой процедуре, для которой нужен только загранпаспорт.
