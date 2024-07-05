Что будет со стоимостью жилья в Украине до конца лета

Эксперт по рынку недвижимости Марианна Бигунец в комментарии 24 Каналу рассказала, что до конца лета стоимость жилья на первичном рынке может измениться. Дело в том, что существует несколько весомых факторов, которые учитывают застройщики в стратегии ценообразования в нынешних экономических условиях.

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Таким образом, по ее прогнозам, уровень цен на первичном рынке может вырасти минимум на 5%, и даже до 10 – 12% в гривне. То есть, до конца лета цены на жилье могут вырасти в среднем от 2 до 4 тысяч гривен за метр квадратный.

Марианна Бигунец Директор по продажам Строительной компании GAZDA По нашим прогнозам, до конца лета уровень цен на первичном рынке может вырасти минимум на 5%, а максимально, учитывая все названые факторы, – до 10 – 12% в гривне.

Факторы, влияющие на цены на недвижимость

Инфляция и рост курса доллара. Прогнозируется, что потребительские цены увеличатся как минимум на 10 – 15%, что повлечет рост стоимости строительных материалов. Между тем стоимость квадратного метра на первичном рынке зависит от курса доллара. Перебои с энергоснабжением и нехватка достаточного количества строителей. Эти проблемы заставляют пересматривать графики строительства, а также приводят к увеличению расходов, в частности из-за повышения зарплат. Ситуация в экономике и развитие ипотеки, что потенциально может увеличить круг покупателей. Степень военных рисков. Концентрация спроса на жилье наблюдается в безопасных регионах, особенно на объектах завершающих стадий строительства и новых очередях.