Що буде із вартістю житла в Україні до кінця літа

Експертка з ринку нерухомості Маріанна Бігунець у коментарі 24 Каналу розповіла, що до кінця літа вартість житла на первинному ринку може змінитися. Річ у тім, що існує кілька вагомих факторів, які враховують забудовники в стратегії ціноутворення в нинішніх економічних умовах.

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Таким чином, за її прогнозами, рівень цін на первинному ринку може зрости щонайменше на 5%, та навіть до 10 – 12% в гривні. Тобто, до кінця літа ціни на житло можуть зрости в середньому від 2 до 4 тисяч гривень за метр квадратний.

Маріанна Бігунець Директорка з продажів Будівельної компанії GAZDA За нашими прогнозами, до кінця літа рівень цін на первинному ринку може зрости щонайменше на 5%, а максимально, враховуючи всі названі фактори, – до 10 – 12% в гривні.

Фактори, що впливають на ціни на нерухомість

Інфляція та зростання курсу долара. Прогнозується, що споживчі ціни збільшаться як мінімум на 10 – 15%, що спричинить зростання вартості будівельних матеріалів. Тим часом вартість квадратного метра на первинному ринку залежить від курсу долара. Перебої з енергопостачанням та брак достатньої кількості будівельників. Ці проблеми змушують переглядати графіки будівництва, а також призводять до збільшення витрат, зокрема через підвищення зарплат. Ситуація в економіці та розвиток іпотеки, що потенційно може збільшити коло покупців. Ступінь воєнних ризиків. Концентрація попиту на житло спостерігається в безпечних регіонах, особливо на об'єктах завершальних стадій будівництва та нових чергах.