Чи заморозять прожитковий мінімум та мінімалку

У своїй Бюджетній декларації на 2025 – 2027 роки Кабмін пропонує відмовитися від збільшення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму.

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Так, мінімальна зарплата залишиться на рівні 2024 року та складатиме 8 000 гривень. Відповідно прожитковий мінімум на одну особу теж буде на рівні 2024 року:

для дітей віком до 6 років – 2 563 гривні;

для дітей віком від 6 до 18 років – 3 196 гривень;

для працездатних осіб – 3 028 гривень;

для осіб, які втратили працездатність – 2 361 гривню.

Втім, у Верховній Раді вже заявили, що цей підхід занадто суворий, враховуючи зростання тарифів і інфляцію. Зокрема, нардеп Данило Гетманцев назвав цю дію занадто жорсткою та наголосив, що таке "замороження" потребує розгляду та дискусії у парламенті. За словами нардепа, уряд має висловити свої пропозиції відносно цього питання.