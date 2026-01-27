Ледяной дом посреди двора: в каких городах жители построили иглу

Во Львове жители одного из жилых комплексов вместе с детьми построили яркое ледяное иглу. Фото необычного сооружения быстро разлетелись по соцсетям и вдохновили жителей другого города повторить идею у себя.

Что построили во Львове?

Во Львове во дворе многоэтажки жители решили превратить морозы на возможность для совместного творчества, сообщает издание NV.

Взрослые и дети несколько дней подряд готовили цветные ледовые блоки. Для этого в пластиковые контейнеры заливали воду с красителями и оставляли ее замерзать под открытым небом. Когда ледяных блоков стало достаточно, их начали выкладывать.

Так во дворе появилось настоящее иглу с разноцветными стенами. Конструкция получилась яркой и необычной, поэтому сразу привлекла внимание соседей. Дети с удовольствием помогали взрослым, выбирали цвета и носили замерзшие блоки. Для многих семей это стало общим зимним развлечением, которое объединило жителей дома.

Впоследствии фотографии ледового домика появились в соцсетях. Пользователи активно комментировали увиденное, делились собственными фото и писали, что хотели бы иметь подобную красоту в своем дворе.

Ледовый дом во Львове / Фото Alina Yefremenko

Какой дом создали в Броварах?

После того как история из Львова получила огласку, подобная идея появилась и в Броварах Киевской области, пишет издание Big Kyiv. Во дворе одного из жилых домов местные жители также взялись за создание цветного иглу.

Инициатором создания ледяного домика стала многодетная творческая мама Кира Исаева. Ее поддержали Виктория Яровчик и Леся Шевель – жительницы соседних домов.

Жители строят цветное иглу / Фото Big Kyiv

Ледовые блоки здесь тоже готовили заранее, замораживая подкрашенную воду в формах. Работа продолжалась в течение пяти дней, в основном в вечернее время после учебы и работы.

В результате во дворе появился яркий ледяной домик, который сразу стал любимым местом для фото. Жители рассказывали, что строительство иглу помогло им лучше познакомиться между собой, а детям дало возможность провести больше времени на свежем воздухе даже зимой.

