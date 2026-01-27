Що збудували у Львові?

У Львові у дворі багатоповерхівки мешканці вирішили перетворити морози на можливість для спільної творчості, повідомляє NV.

Дорослі та діти кілька днів поспіль готували кольорові льодові блоки. Для цього у пластикові контейнери заливали воду з барвниками та залишали її замерзати просто неба. Коли крижаних блоків стало достатньо, їх почали викладати.

Так у дворі з'явилося справжнє іглу з різнобарвними стінами. Конструкція вийшла яскравою та незвичною, тому одразу привернула увагу сусідів. Діти із задоволенням допомагали дорослим, обирали кольори та носили замерзлі блоки. Для багатьох родин це стало спільною зимовою розвагою, яка об'єднала мешканців будинку.

Згодом світлини льодового будиночка з'явилися в соцмережах. Користувачі активно коментували побачене, ділилися власними фото та писали, що хотіли б мати подібну красу у своєму дворі.

Льодовий будинок у Львові / Фото Alina Yefremenko

Який будинок створили у Броварах?

Після того як історія зі Львова набула розголосу, подібна ідея з'явилася і в Броварах на Київщині, пише видання Big Kyiv. У дворі одного з житлових будинків місцеві жителі також взялися за створення кольорового іглу.

Ініціатором створення льодяного будиночка стала багатодітна творча мама Кіра Ісаєва. Її підтримали Вікторія Яровчик та Леся Шевель – мешканки сусідніх будинків.

Мешканці будують кольорове іглу / Фото Big Kyiv

Льодові блоки тут теж готували заздалегідь, заморожуючи підфарбовану воду у формах. Робота тривала протягом п'яти днів, здебільшого у вечірній час після навчання та роботи.

У результаті у дворі з'явився яскравий крижаний будиночок, який одразу став улюбленим місцем для фото. Мешканці розповідали, що будівництво іглу допомогло їм краще познайомитися між собою, а дітям дало можливість провести більше часу на свіжому повітрі навіть узимку.

