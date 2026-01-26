Навіщо радянські архітектори поєднували будинки мостами?

Подібні переходи були частиною масштабних експериментів із плануванням житлових масивів, повідомляє OBOZ.UA.

Дивіться також Будинки-кораблі Львова: 3 кам'яниці, що виглядають майже пласкими

Архітектори намагалися створити простір, у якому люди могли б пересуватися між різними будівлями, не виходячи на вулицю. Це було особливо актуально для регіонів із холодним кліматом або складними погодними умовами.

Мости мали з'єднувати житлові корпуси з об'єктами інфраструктури, зокрема їдальнями, магазинами, спортивними залами чи побутовими службами.

Ідея полягала у формуванні замкненого середовища для життя, де все необхідне розташоване поруч. Таким чином намагалися втілити концепцію колективного побуту, яка була популярною у радянській містобудівній теорії.

Де з'явилися найвідоміші будинки з такими переходами?

Одним із найяскравіших прикладів вважається житловий комплекс у Тбілісі, збудований на крутому схилі. Через складний рельєф прокласти звичайні дороги між будинками було важко, тому архітектори використали систему ліфтів і надземних переходів.

Старі будинки у Тбілісі / Фото griphon/livejournal

Мешканці могли піднятися ліфтом на певний рівень і далі перейти до іншого корпусу через міст.

Чому з часом від цих мостів відмовилися?

З роками більшість таких переходів почали створювати більше проблем, ніж користі. Конструкції старіли, вимагали ремонту і додаткового обслуговування.

Крім технічних труднощів, з'явилися й питання безпеки. Деякі переходи стали малолюдними місцями, що викликало занепокоєння мешканців. У результаті частину мостів закривали або взагалі демонтовували, а незвичне архітектурне рішення поступово зникло з міського простору.

Як виглядають найвищі будинки Києва?