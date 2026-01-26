Навіщо радянські архітектори поєднували будинки мостами?
Подібні переходи були частиною масштабних експериментів із плануванням житлових масивів, повідомляє OBOZ.UA.
Архітектори намагалися створити простір, у якому люди могли б пересуватися між різними будівлями, не виходячи на вулицю. Це було особливо актуально для регіонів із холодним кліматом або складними погодними умовами.
Мости мали з'єднувати житлові корпуси з об'єктами інфраструктури, зокрема їдальнями, магазинами, спортивними залами чи побутовими службами.
Ідея полягала у формуванні замкненого середовища для життя, де все необхідне розташоване поруч. Таким чином намагалися втілити концепцію колективного побуту, яка була популярною у радянській містобудівній теорії.
Де з'явилися найвідоміші будинки з такими переходами?
Одним із найяскравіших прикладів вважається житловий комплекс у Тбілісі, збудований на крутому схилі. Через складний рельєф прокласти звичайні дороги між будинками було важко, тому архітектори використали систему ліфтів і надземних переходів.
Старі будинки у Тбілісі / Фото griphon/livejournal
Мешканці могли піднятися ліфтом на певний рівень і далі перейти до іншого корпусу через міст.
Чому з часом від цих мостів відмовилися?
З роками більшість таких переходів почали створювати більше проблем, ніж користі. Конструкції старіли, вимагали ремонту і додаткового обслуговування.
Крім технічних труднощів, з'явилися й питання безпеки. Деякі переходи стали малолюдними місцями, що викликало занепокоєння мешканців. У результаті частину мостів закривали або взагалі демонтовували, а незвичне архітектурне рішення поступово зникло з міського простору.
Як виглядають найвищі будинки Києва?
Наприклад, житловий комплекс "Carnegie Tower" на Кловському узвозі є найвищим житловим будинком у Києві та Україні з висотою 168 метрів і 47 поверхами.
Комплекс "Gulliver" висотою понад 160 метрів є одним із найбільших офісно-житлових комплексів у Києві, з нижніми рівнями для торгово-розважальних зон та верхніми для житлових секцій.