Такі будівлі з'явилися наприкінці 19 – на початку 20 століття та сьогодні вважають архітектурними родзинками Личакова, повідомляють на сторінці Личаківської районної адміністрації.

Кам'яниця на Пекарській

Одним із найвідоміших будинків-кораблів у Львові є кам'яниця на вулиці Пекарській, 34. З боку перехрестя вона здається майже плоскою, що вражає навіть мешканців.

Кут між стінами будівлі становить приблизно 45 градусів, а ширина найвужчої частини сягає трохи більше одного метра. Саме ця особливість робить будинок популярним серед туристів і поціновувачів незвичайної архітектури Львова.

До слова, подібні рішення були типовими для австрійського періоду, коли забудовники намагалися максимально використати кожен метр землі, пише видання "Львів – місто натхнення".

Будинок на Пекарській, 34 / Фото соцмережі Личаківської районної адміністрації

Планування всередині кам'яниці також нетипове. У вузьких частинах приміщення мають мінімальну площу, а скошені стіни використовували для облаштування шаф і ніш, що дозволило раціонально використовувати простір.

Будинок на вулиці Лисенка

Ще один плоский будинок у Личаківському районі розташований на вулиці Лисенка, 10. Це триповерхова кам'яниця кінця 19 століття, зведена в необароковому стилі.

Будинок на вулиці Лисенка / Фото соцмережі Личаківської районної адміністрації

Її гострий кут зумовлений формою земельної ділянки, яка межувала з монастирським муром. Архітектори пристосували проєкт до складних умов забудови, зберігши функціональність житлового будинку.

Окрім архітектурної цінності, кам'яниця має історичне значення. У різні періоди тут діяли українські громадські організації та видавництва, що робить будинок важливою частиною культурної історії Львова.

Кам'яниця на Бобанича

Третій будинок-корабель розташований на вулиці Бобанича, 8. Він зведений поблизу лінії колишніх міських укріплень, що безпосередньо вплинуло на форму будівлі.

Кам'яниця на Бобанича / Фото соцмережі Личаківської районної адміністрації

З боку вулиці кам'яниця виглядає вузькою і майже плоскою, особливо з певного ракурсу. Високі вікна та балкони додають їй виразності й підкреслюють архітектурний характер початку 20 століття.

Раніше в цьому будинку мешкали відомі львівські митці. Зокрема тут працював скульптор Теофіл Джулинський, який облаштував у кам'яниці власну майстерню.

