ЖК на Кловському узвозі

Житловий комплекс "Carnegie Tower" на Кловському узвозі, 7 є найвищим житловим будинком у Києві, пише 24 Канал з посиланням на видання "Київ Інфо".

Його висота становить 168 метрів, а загальна кількість поверхів – 47. Будівля розташована в Печерському районі, неподалік від історичного центру столиці.

Проєкт передбачає поєднання житлових та інфраструктурних приміщень в межах одного комплексу. У будинку розміщені квартири різних форматів, а також технічні та сервісні зони, необхідні для обслуговування мешканців.

До слова, будівля на Кловському узвозі вважається найвищим хмарочосом в Україні. Попри статус найвищого будинку країни, хмарочос часто критикують за порушення історичного ландшафту міста.

ЖК на Кловському узвозі / Фото ЛУН

Комплекс "Gulliver"

Багатофункціональний комплекс "Gulliver" має висоту понад 160 метрів та налічує 35 поверхів. Це один із найбільших офісно-житлових комплексів у центрі Києва.

Будівля розташована на Спортивній площі, поруч із ключовими транспортними вузлами міста. Нижні рівні комплексу зайняті торгово-розважальними та громадськими просторами, тоді як верхні поверхи відведені під житлові секції.

Комплекс був введений в експлуатацію на початку 2010-х років після тривалої реалізації будівельного проєкту. Сьогодні "Gulliver" залишається одним із найпомітніших висотних об'єктів центральної частини столиці.

Комплекс "Gulliver" / Фото сайт Gulliver

ЖК "Manhattan City"

Житловий комплекс "Manhattan City" складається з трьох башт, кожна з яких має до 36 поверхів, пише видання "3m2". Орієнтовна висота секцій становить близько 145 метрів.

Комплекс розташований у Шевченківському районі Києва, вздовж однієї з головних транспортних артерій міста. Проєкт вважається житлом бізнес-класу та орієнтований на мешканців, які обирають центральні райони столиці.

У складі комплексу передбачено підземний паркінг, комерційні приміщення та внутрішню інфраструктуру для мешканців. Висота башт забезпечує панорамні види на місто з верхніх поверхів.

ЖК "Manhattan City" / Фото ЛУН

ЖК "Jack House"

Житловий комплекс "Jack House" має висоту близько 141 метра та налічує 31 поверх. Будівля розташована в центральній частині Києва на бульварі Лесі Українки.

Комплекс належить до сегмента преміальної житлової нерухомості та має розвинену внутрішню інфраструктуру. У будинку передбачені зони відпочинку, сервісні приміщення та простори спільного користування для мешканців.

ЖК "Jack House" / Фото ЛУН

ЖК "Taryan Towers"

Житловий комплекс "Taryan Towers" має приблизну висоту 138 метрів та складається з 35 поверхів. Об'єкт розташований у Печерському районі Києва.

Проєкт включає кілька взаємопов'язаних башт, які формують єдиний архітектурний ансамбль. Комплекс відзначається сучасним дизайном фасадів та продуманою організацією внутрішнього простору.

У межах "Taryan Towers" передбачені житлові приміщення бізнес-класу, а також громадські зони для мешканців. Реалізація комплексу відбувалася поетапно, з поступовим введенням секцій в експлуатацію.

ЖК "Taryan Towers" / Фото ЛУН

