ЖК на Кловском спуске

Жилой комплекс "Carnegie Tower" на Кловском спуске, 7 является самым высоким жилым домом в Киеве, пишет 24 Канал со ссылкой на издание "Киев Инфо".

Его высота составляет 168 метров, а общее количество этажей – 47. Здание расположено в Печерском районе, неподалеку от исторического центра столицы.

Проект предусматривает сочетание жилых и инфраструктурных помещений в пределах одного комплекса. В доме размещены квартиры различных форматов, а также технические и сервисные зоны, необходимые для обслуживания жителей.

К слову, здание на Кловском спуске считается самым высоким небоскребом в Украине. Несмотря на статус самого высокого дома страны, небоскреб часто критикуют за нарушение исторического ландшафта города.

ЖК на Кловском спуске / Фото ЛУН

Комплекс "Gulliver"

Многофункциональный комплекс "Gulliver" имеет высоту более 160 метров и насчитывает 35 этажей. Это один из крупнейших офисно-жилых комплексов в центре Киева.

Здание расположено на Спортивной площади, рядом с ключевыми транспортными узлами города. Нижние уровни комплекса заняты торгово-развлекательными и общественными пространствами, тогда как верхние этажи отведены под жилые секции.

Комплекс был введен в эксплуатацию в начале 2010-х годов после длительной реализации строительного проекта. Сегодня "Gulliver" остается одним из самых заметных высотных объектов центральной части столицы.

Комплекс "Gulliver" / Фото сайт Gulliver

ЖК "Manhattan City"

Жилой комплекс "Manhattan City" состоит из трех башен, каждая из которых имеет до 36 этажей, пишет издание "3m2". Ориентировочная высота секций составляет около 145 метров.

Комплекс расположен в Шевченковском районе Киева, вдоль одной из главных транспортных артерий города. Проект считается жильем бизнес-класса и ориентирован на жителей, которые выбирают центральные районы столицы.

В составе комплекса предусмотрен подземный паркинг, коммерческие помещения и внутренняя инфраструктура для жителей. Высота башен обеспечивает панорамные виды на город с верхних этажей.

ЖК "Manhattan City" / Фото ЛУН

ЖК "Jack House"

Жилой комплекс "Jack House" имеет высоту около 141 метра и насчитывает 31 этаж. Здание расположено в центральной части Киева на бульваре Леси Украинки.

Комплекс относится к сегменту премиальной жилой недвижимости и имеет развитую внутреннюю инфраструктуру. В доме предусмотрены зоны отдыха, сервисные помещения и пространства общего пользования для жителей.

ЖК "Jack House" / Фото ЛУН

ЖК "Taryan Towers"

Жилой комплекс "Taryan Towers" имеет приблизительную высоту 138 метров и состоит из 35 этажей. Объект расположен в Печерском районе Киева.

Проект включает несколько взаимосвязанных башен, которые формируют единый архитектурный ансамбль. Комплекс отличается современным дизайном фасадов и продуманной организацией внутреннего пространства.

В рамках "Taryan Towers" предусмотрены жилые помещения бизнес-класса, а также общественные зоны для жителей. Реализация комплекса происходила поэтапно, с постепенным вводом секций в эксплуатацию.

ЖК "Taryan Towers" / Фото ЛУН

