Правительство выделило более 3 миллиардов гривен на восстановление жилья в Вишневом

После массированной российской атаки в Вишневом Киевской области будут восстанавливать поврежденное и разрушенное жилье. Для этого правительство выделит средства из резервного фонда госбюджета.

Сколько средств правительство выделило на восстановление жилья в Вишневом

Правительство направит более 3 миллиардов гривен из резервного фонда госбюджета на восстановление жилья в Вишневом. Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

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Средства пойдут на восстановление разрушенного жилья, капитальный ремонт поврежденных домов и восстановление инженерных сетей. Также предусмотрены компенсации по программе "еВосстановление", чтобы владельцы поврежденного жилья могли получить помощь на ремонт.

В Вишневом в результате атаки повреждено 280 жилых домов. Больше всего пострадал частный сектор – 253 дома. Также повреждены 27 многоквартирных домов.

Кулеба отметил, что речь идет о последствиях одной из самых массированных атак на Киевскую область. Поэтому средства из резервного фонда должны пойти не только на ремонт зданий, но и на восстановление сетей, без которых люди не смогут полноценно пользоваться жильем.

Напомним, в результате ночной атаки России по Вишневому Киевской области зафиксированы самые масштабные разрушения жилой застройки за весь период полномасштабного вторжения. По словам премьер-министра Украины Юлии Свириденко, повреждено около 13 гектаров жилого сектора. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия повредила в Украине более 400 тысяч объектов. Почти 180 тысяч из них – жилые дома.