Деньги уже забронированы, но их легко потерять: как ВПЛ купить жилье по ваучеру

После подтверждения бронирования средств переселенцы с ВОТ могут купить жилье по жилищному ваучеру. Далее начинается процедура с определенными шагами и сроками, от которых зависит получение финансирования.

Что нужно сделать после подтверждения бронирования средств?

После подтверждения бронирования заявитель выбирает квартиру или дом, который планирует приобрести за средства ваучера, пишет Министерство развития общин и территорий.

Смотрите также Ваучер или "еВідновлення": от чего зависит сумма выплаты за разрушенное жилье

Важно, чтобы объект отвечал требованиям использования жилищного ваучера, ведь это будут проверять перед заключением сделки.

Далее нужно обратиться к нотариусу, который сопровождает оформление купли-продажи. Он проверяет документы на жилье, право собственности продавца и отсутствие обременений. Отдельно нотариус проверяет соответствие объекта условиям использования ваучера.

Если средства используют как первый взнос или для погашения ипотеки, заявитель обращается в банк. Фин учреждение согласовывает участие в программе и проверяет возможность провести такую операцию.

После согласований стороны подписывают договор купли-продажи. Нотариус регистрирует его и вносит данные в государственные реестры, где фиксируется право собственности на жилье.

Девелопер РІЕЛ відкрив продаж третьої черги ЖК бізнес-класу Nordica Residence у Києві. Проєкт поєднує сучасну архітектуру, продумані планування та формат закритого внутрішнього простору. Комерція на перших поверхах формує самодостатнє міське середовище. Для інвестора це сегмент зі стабільним попитом і потенціалом зростання вартості.

Как происходит перечисление средств за жилье?

После заключения договора покупатель не получает средства на руки. Государство перечисляет их через Укрпочту непосредственно продавцу жилья или банку, если оформляют кредит.

Для этого нотариус формирует запрос и передает документы для проверки. После подтверждения средства сразу направляют на оплату жилья или кредита.

Такой механизм не позволяет использовать деньги на другие нужды. Они поступают сразу получателю оплаты, поэтому потратить их иначе невозможно. После завершения процедуры жилье оформляют в собственность.

Как использовать жилищный ваучер / Инфографика Минразвития

Какие сроки нужно учесть, чтобы не потерять средства?

После подтверждения бронирования заявитель имеет ограниченное время для завершения сделки. На подписание договора у украинцев есть 60 дней, и этот срок не продлевают.

Если за этот период не заключить договор, бронирование средств отменяют. В таком случае финансирование возвращают в программу и могут направить другим участникам.

При этом жилищный ваучер остается в силе. Заявитель может повторно подать заявку на бронирование средств и снова пройти процедуру.

Жилищный ваучер действует 5 лет и гарантирует финансирование приобретения жилья в пределах определенной суммы. Это инструмент, который дает людям возможность вернуться к нормальной жизни и получить собственное жилье,

– отмечает Алексей Кулеба в соцсетях.

К слову, в этом году на программу выделили 6,6 миллиарда гривен, и этого хватит, чтобы обеспечить жильем около 3 300 семей. Очередь на финансирование формируется автоматически по дате и времени подачи заявки. Это влияет на скорость получения средств и возможность воспользоваться программой.

На что можно потратить жилищный ваучер?

Жилищный ваучер можно использовать для приобретения квартиры или дома на первичном или вторичном рынке. Средства не выдают на руки – их резервируют под конкретную сделку и перечисляют продавцу или банку.

Деньги позволяют инвестировать в строительство или внести первый взнос по ипотеке. Также их можно направить на частичное или полное погашение жилищного кредита, в частности в рамках программы "еОселя".