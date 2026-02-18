Могут ли выселить из квартиры с пропиской: в каких случаях это возможно

Выселение из жилья в 2026 году в Украине возможно даже при наличии прописки. Регистрация места жительства не является правом собственности и не гарантирует, что человек не потеряет право пользования квартирой в случае судебного спора.

Можно ли выселить человека с пропиской?

Прописка является лишь административным подтверждением места жительства, она не создает имущественных прав и не делает лицо совладельцем жилья, указано в Жилищном кодексе.

В то же время Конституция Украины запрещает лишать жилья без решения суда. Это означает, что выселение без судебной процедуры является незаконным.

Какие основания для выселения через суд?

Суд может удовлетворить иск владельца, если установит, что лицо:

систематически нарушает правила пользования жильем;

портит или уничтожает имущество;

использует квартиру не по назначению;

создает условия, которые делают невозможным совместное проживание.

Кроме поведения, учитывается и фактическая связь с жильем. Если человек длительное время не проживает в квартире и не участвует в расходах на ее содержание, это может стать аргументом для признания потери права пользования.

Важно! Наличие регистрации не гарантирует защиты от выселения. Если суд признает, что право пользования утрачено, лицо могут обязать покинуть квартиру даже при наличии прописки.

Вместе с тем суд учитывает конкретные обстоятельства, в частности состав семьи, наличие детей или другие социальные факторы.

Что проверяет суд при рассмотрении дела?

При рассмотрении дела о выселении суд обычно выясняет:

фактически проживает ли лицо по адресу регистрации;

оплачивает ли коммунальные услуги;

имеет ли другое жилье;

какие отношения связывают лицо с владельцем.

Решение принимается с учетом всех доказательств. Для подтверждения нарушений владелец может предоставить протоколы полиции, акты ОСМД или управляющей компании, письменные жалобы соседей, документы о задолженности.

Кого невозможно выселить даже через суд?

В Украине невозможно принудительно выселить совладельцев жилья, несовершеннолетних детей, лиц, которые вселены на законных основаниях, военнообязанных и мобилизованных, а также лиц с пожизненным правом пользования жильем.