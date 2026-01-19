Кого невозможно выселить из жилья?

Украинское законодательство защищает ряд лиц от принудительного выселения. В большинстве случаев их невозможно выселить даже через суд, даже если владелец жилья настаивает на обратном, пишет 24 канал со ссылкой на Гражданский кодекс.

Почти невозможно выселить:

Совладельца жилья. Лицо, которое имеет долю в праве собственности на квартиру или дом, не может быть выселено из этого жилья. Даже при наличии конфликтов между совладельцами суд не имеет оснований лишать человека права пользования его имуществом.

Несовершеннолетнего ребенка. Детей нельзя выселить без участия органов опеки и попечительства. Любое решение возможно только при условии, что ребенку будет обеспечено другое место жительства.

Лицо, которое вселено на законных основаниях. Речь идет о членах семьи владельца или арендаторов по официальному договору. Если человек длительное время проживает в квартире и имеет регистрацию места жительства, выселить его без веских причин практически невозможно.

Военнообязанные и мобилизованные. Во время военного положения для этой категории действуют дополнительные социальные ограничения и гарантии, поэтому выселение почти невозможно.

Лица, которые имеют пожизненное право пользования жильем. Такое право может возникать на основании договора, завещания или судебного решения. В этих случаях собственник не может самостоятельно лишить человека жилья.

Как законно выселить человека?

Любое выселение должно происходить исключительно в пределах правового поля. Первым шагом всегда является попытка мирного урегулирования ситуации между собственником жилья и лицом, которое в нем проживает, отмечают в АН "Oksagen". Часто стороны договариваются о добровольном освобождении квартиры без привлечения суда.

Если договориться не удается, владелец имеет право обратиться в суд. Для этого необходимо подготовить доказательства, подтверждающие нарушения со стороны лица, проживающего в жилье.

Обратите внимание! Доказательства являются обязательными для суда. Это могут быть документы о задолженности за коммунальные услуги, свидетельства о порче имущества или доказательства систематических нарушений правил проживания.

После подачи иска суд рассматривает дело, заслушивает аргументы обеих сторон и принимает решение. Только после вступления решения в законную силу возможно принудительное выселение через исполнительную службу.

Какие могут быть причины выселения?

Закон предусматривает несколько основных причин, при которых суд может постановить принудительное выселение, замечает адвокат Александр Малик.

Основные причины это:

Самовольное вселение . Если человек занял квартиру без согласия владельца, его могут выселить в судебном порядке.

. Если человек занял квартиру без согласия владельца, его могут выселить в судебном порядке. Систематическая порча имущества . Регулярное разрушение или повреждение жилья является веским основанием для иска.

. Регулярное разрушение или повреждение жилья является веским основанием для иска. Использование жилья не по назначению . Организация незаконной деятельности в квартире может стать причиной выселения.

. Организация незаконной деятельности в квартире может стать причиной выселения. Нарушение правил совместного проживания . Постоянные конфликты, агрессивное поведение или создание опасности для других жильцов учитываются судом.

. Постоянные конфликты, агрессивное поведение или создание опасности для других жильцов учитываются судом. Значительная задолженность за коммунальные услуги. Длительные долги, которые наносят вред владельцу, могут привести к выселению.

Могут ли выписать человека без его согласия?