Кого неможливо виселити з житла?

Українське законодавство захищає низку осіб від примусового виселення. У більшості випадків їх неможливо виселити навіть через суд, навіть якщо власник житла наполягає на зворотному, пише 24 канал з посиланням на Цивільний кодекс.

Майже неможливо виселити:

Співвласника житла. Особа, яка має частку у праві власності на квартиру або будинок, не може бути виселена з цього житла. Навіть за наявності конфліктів між співвласниками суд не має підстав позбавляти людину права користування її майном.

Неповнолітню дитину. Дітей не можна виселити без участі органів опіки та піклування. Будь-яке рішення можливе лише за умови, що дитині буде забезпечене інше місце проживання.

Особу, яка вселена на законних підставах. Йдеться про членів сім'ї власника або орендарів за офіційним договором. Якщо людина тривалий час проживає у квартирі та має реєстрацію місця проживання, виселити її без вагомих причин практично неможливо.

Військовозобов'язані та мобілізовані. Під час воєнного стану для цієї категорії діють додаткові соціальні обмеження та гарантії, тому виселення майже неможливе.

Особи, які мають довічне право користування житлом. Таке право може виникати на підставі договору, заповіту або судового рішення. У цих випадках власник не може самостійно позбавити людину житла.

Як законно виселити людину?

Будь-яке виселення повинно відбуватися виключно в межах правового поля. Першим кроком завжди є спроба мирного врегулювання ситуації між власником житла та особою, яка в ньому проживає, зазначають в АН "Oksagen". Часто сторони домовляються про добровільне звільнення квартири без залучення суду.

Якщо домовитися не вдається, власник має право звернутися до суду. Для цього необхідно підготувати докази, які підтверджують порушення з боку особи, що проживає у житлі.

Зверніть увагу! Докази є обов'язковими для суду. Це можуть бути документи про заборгованість за комунальні послуги, свідчення про псування майна або докази систематичних порушень правил проживання.

Після подачі позову суд розглядає справу, заслуховує аргументи обох сторін та ухвалює рішення. Лише після набрання рішенням законної сили можливе примусове виселення через виконавчу службу.

Які можуть бути причини виселення?

Закон передбачає кілька основних причин, за яких суд може постановити примусове виселення, зауважує адвокат Олександр Малик.

Основні причини це:

Самовільне вселення . Якщо людина зайняла квартиру без згоди власника, її можуть виселити у судовому порядку.

. Якщо людина зайняла квартиру без згоди власника, її можуть виселити у судовому порядку. Систематичне псування майна . Регулярне руйнування або пошкодження житла є вагомою підставою для позову.

. Регулярне руйнування або пошкодження житла є вагомою підставою для позову. Використання житла не за призначенням . Організація незаконної діяльності у квартирі може стати причиною виселення.

. Організація незаконної діяльності у квартирі може стати причиною виселення. Порушення правил спільного проживання . Постійні конфлікти, агресивна поведінка або створення небезпеки для інших мешканців враховуються судом.

. Постійні конфлікти, агресивна поведінка або створення небезпеки для інших мешканців враховуються судом. Значна заборгованість за комунальні послуги. Тривалі борги, які завдають шкоди власнику, можуть призвести до виселення.

Чи можуть виписати людину без її згоди?